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Депутат Госдумы РФ Ильдар Бикбаев: поправки в Конституцию России защищают нашу культуру

ПОЛИТИКА

11 марта Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию Российской Федерации. Депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев прокомментировал принятые народными избранниками изменения в Основной закон.

«Особо хочу отметить изменения, касающиеся социального блока, а это, в частности, гарантия минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, формулировка принципов пенсионного обеспечения — всеобщности, справедливости и солидарности поколений, а также индексация пенсий не реже одного раза в год, что, несомненно, является положительным вектором в сфере поддержки, в первую очередь слабозащищенных категорий граждан», — сказал Ильдар Бикбаев.

Как общественник и основатель «Поискового движения России» в Республике Башкортостан депутат отметил также и закрепление в основном законе страны положений о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, не допуская умаление значения их подвига.

«Отдельное внимание уделено созданию государством условий, способствующих воспитанию в детях патриотизма. Изменения, коснувшиеся ст. 114 Конституции РФ, дают полномочия правительству Российской Федерации по поддержке некоммерческих организаций, обеспечению их участия в выработке и проведении государственной политики. Наполнив конкретным содержанием норму Конституции, мы защитили права наших избирателей, нашу культуру, историческую память и целостность России», — считает Бикбаев.

В связи с большим объемом поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации, затрагивающих разнообразные сферы жизнедеятельности, у граждан вполне обоснованно возникло немало вопросов перед предстоящим общероссийским голосованием 22 апреля 2020 года.

Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным было дано поручение депутатам о проведении разъяснительной работы в своих избирательных округах по доведению до населения изменений, внесенных в Конституцию, подчеркнул Ильдар Бикбаев.

ИА «Башинформ»
Теги: депутаты
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