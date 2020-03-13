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В Уфе зафиксирован температурный рекорд, местами 12 марта воздух прогрелся до +15 градусов

ОБЩЕСТВО

Днем 12 марта на метеостанции Уфа-Дема зафиксирован очередной температурный рекорд. По информации Башгидромета, воздух прогрелся до +5,7 градусов, перекрыв абсолютный максимум этого дня 1953, а также 2019 годов. Максимальная температура тогда была +4,8 градусов

На метеостанции аэропорта Уфа температура воздуха повысилась до +4,7 градусов, на метеопосту Уфа-ГМЦ (ул.Р.Зорге д.25/2) до +6,3 градусов.

В целом по республике днем 12 марта

Максимальная температура воздуха по республике составила +3,+9 градусов. Местами в горах столбики термометров поднялись до +11, +13°. На автоматической метеорологической станции Реветь (Белорецкий район) температура воздуха достигла +15,7 градусов.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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