Фото: ИА «Башинформ» В Уфе с понедельника ожидается отключение воды в нескольких районах города Фото: ИА «Башинформ»

На следующей неделе в нескольких районах Уфы отключат воду из-за замены участков водопровода.

16 марта в Калининском районе с 10:00 до 18:00 часов отключат воду по адресам: улица Сельская Богородская 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 23а, 25а, 27/1, 6/1,15е и улица Байкальская 81, 83, 91, 93, 94, 94а.

17 марта в Калининском районе с 10:00 до 18:00 не будет холодной воды у следующих потребителей: улица Интернациональная 191, 193, 193/1, 193/2.

В Октябрьском районе с 11:00 до 23:00 часов отключат воду по адресам: улица Набережная 41, 43, 43/1.

18 марта в Ленинском районе Уфы с 11:00 до 10:00 часов 19 марта отключение воды произойдет по улице Гоголя 72.

В Орджоникидзевском районе с 11:00 до 19:00 часов отключат воду по адресам: улица Кольцевая 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 45, 47, 49; улица Мира 36, 36а; улица Калинина 5.

19 марта в Калининском районе Уфы с 10:00 до 20:00 часов отключение воды произойдет по улице Черниковская 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 77.

В Ленинском районе с 11:00 до 19:00 часов без воды останутся потребители по адресам: улица Ахметова 322/1, 322а, 322.