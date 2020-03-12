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Правительство России одобрило законопроект, запрещающий высаживать детей без билета

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий высаживать детей без билета Фото: Ксения Калинина

Правительство РФ одобрило законопроект, запрещающий контролерам и водителям общественного транспорта высаживать детей, не оплативших проезд. ﻿Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса России Евгения Дитриха.

«Сегодня на правительстве рассмотрен и одобрен пакет законопроектов, связанный с регулированием отношений при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте», — приводит ТАСС слова министра.

Глава Минтранса РФ напомнил, что ﻿годом ранее произошло несколько случаев, когда несовершеннолетние россияне оказывались из-за неоплаты проезда «ночью где-то за городом, в темноте».

Данный законопроект связан с безопасностью ребенка, который решил проехать в автобусе без билета: если он останется на морозе, в неизвестном месте, то может оказаться в опасной для жизни ситуации.

﻿Евгений Дитрих сообщил, что регионы смогут на свое усмотрение давать контролерам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. «Сегодня это тоже большая проблема — привлечь безбилетника к ответственности за проезд, поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы», — отметил министр.

Евгений Дитрих подчеркнул, что в целом законопроект позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами, и более четко прописать полномочия самих контролеров.﻿

Ранее замглавы Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский сообщил, что с наступлением морозов растёт количество обращений о высадках детей из общественного транспорта на мороз. Он отмечал, что этот вопрос регулируется региональными нормативными актами, а документ, запрещающий высаживать детей-безбилетников на мороз, принят лишь в нескольких субъектах РФ.

ИА «Башинформ»
Теги: дети, транспорт
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