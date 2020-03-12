Фото: Олег Яровиков Уфимский ученый обнаружил башкирский след агента абвера Фото: Олег Яровиков

Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами, посвященными юбилею Великой Победы, которые размещаются в нашем специальном разделе «75 лет Победы». На этот раз речь пойдет о том, как уфимский ученый, кандидат философских наук, доцент Башкирского госуниверситета Айрат Багаутдинов обнаружил башкирский след агента абвера. Он, в частности, рассказал «Башинформу», что ровно 80 лет назад в начале апреля 1940 года на башкирскую землю ступил приезжий из Ташкента — статный русский мужчина по фамилии Гаврин. И неожиданно исчез в нашем городе, а через три месяца из Уфы уехал похожий на него такой же статный мужчина, но по фамилии Таврин. Сюжет, достойный детективного романа. Но все оказалось намного проще и сложнее, одновременно. В Уфе побывал будущий агент абвера и обновил свою личность. Далее предоставим слово Айрату Багаутдинову.

«Последние 20 лет я активно занимался поиском документов, которые бы прояснили судьбу моего деда Ахуна Багаутдинова, и много времени провел, работая с документами Красной Армии, в Центральном архиве Министерства обороны России в Подольске. Результатом стала статья в газете «Республика Башкортостан» в 2005 году и Диплом лауреата конкурса журналистов в 2005 году за ряд материалов на военную тематику.

Сегодня историкам стали доступны немецкие трофейные документы и фотоматериалы, которые ранее были под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». Я продолжил свою исследовательскую работу и обнаружил много интересного, касающегося нашей республики, сгруппировал архивные документы тематически и как итог — издал хрестоматию для студентов «Башкирия в документах третьего рейха». Данная хрестоматия будет доступна бесплатно в электронной базе библиотеки БашГУ.

В ней, в частности, представлены архивные материалы абвера: допросы перебежчиков и военнопленных Красной Армии, в которых они раскрывают секретную информацию. В этих документах встречаются фамилии и военнослужащих из Башкирии. Документы абвера в хрестоматии даны без указания персональных данных и фамилий офицеров и солдат Красной Армии. Некоторые из них до сих пор официально числятся пропавшими без вести.

Так, например, согласно протоколу допроса Абвергруппы 109 Абверкоманды 103 от 28 июля 1942 года наш офицер сообщает немцам, что «в 12 км на север от Уфы находится завод авиамоторов № 117 в 2 км от реки Белая»…и далее информация о деятельности завода и количестве производимой продукции. Другой офицер, находящийся в лагере для военнопленных № 240, в протоколе допроса от 21 июля 1942 года информирует: «Второй по величине в России нефтяной регион находится в Уфе. Здесь ежегодно добывается 11 млн тонн нефти (называется Башкирская нефть)». Данный абзац подчеркнут немцами красным карандашом.

В другом сообщении танковой оберкоманды, которая пленила солдата из 11-й гвардейской стрелковой дивизии, от 2 июня 1942 года наряду с заводами Куйбышева, Саратова, Казани упоминается авиационный завод № 384 в Уфе, на котором работают 4000 рабочих, и другая информация.

В хрестоматии впервые публикуется протокол допроса будущего агента немецкой разведки Петра Таврина. Это достаточно известный, если так можно выразиться, агент, который планировал покушение на Сталина, о нем и его жене Шиловой упоминается во многих книгах и достаточно информации в интернете, снят фильм. В книгах и других источниках активно муссируется идея о том, что Петр Таврин был обычным уголовником и прохиндеем, который в карты проиграл или просто прокутил государственные деньги и бегал из одного города в другой, нигде надолго не задерживаясь. Вспомним, в каких городах побывал Таврин: Киев, Саратов, Иркутск, Воронеж, Ташкент, Уфа, Свердловск, Горький... Это были промышленные города, где производилась продукция военного назначения, а именно — самолеты. Таким образом, становится ясно, что Таврин специализировался на сборе развединформации об авиационной промышленности СССР. Он мог это делать и по своей инициативе, планируя изначально свой переход за границу. В то же время, он мог быть уже завербован немецкой разведкой. Вопрос остается открытым до сих пор. По мере открытия архивов мы, конечно же, узнаем всю правду.

Мои доводы подтверждаются также и протоколом допроса абвергруппы 1 агента-лейтенанта Таврина от 2 июня 1942 года. Данный документ уникален тем, что это первый допрос офицера абвергруппы Таврина, на котором он открыто заявляет о своей готовности сотрудничать с немцами. Интересно, что протокол отличается по форме от всех других протоколов абвера, касающихся военнопленных, поскольку в нем отсутствует стандартная информация: национальность, год рождения, обстоятельства и место пленения или перехода к немцам.

В протоколе отмечено: «Таврин специализируется на экономических и политических вопросах и сообщает:

1) Магнитогорск…

2) Нижний Тагил...

3) Белорецк…».

Таврин достаточно подробно информирует немецкого офицера о промышленном потенциале Южного Урала, но большую часть информации, которую он, конечно же, знает (авиазаводы городов Горький, Иркутск, Ташкент, Воронеж, Уфа, Киев, Саратов) он не называет. Это дает нам основание полагать, что ее он приберег на потом.

В конце протокола офицер абвера подводит итоги: «Оценка: Таврин заслуживает доверия. Он производит впечатление интеллигентного человека, намного выше среднего уровня, как и предполагалось ранее, перспективен. Он сразу открыто заявил, что готов к совместным действиям и добровольному объединению против Сталина c единственным условием — не совместно с царскими эмигрантами».

Для нас, прежде всего, интересно то, что в Уфу этот якобы авантюрист, а на самом деле немецкий агент Гаврин П.И. прибыл в феврале 1940 года из Ташкента. Как пишут в своей книге «Обвиняются в шпионаже» Александр Михайлов и Владимир Томаровский, он выправил новые документы, на которых фамилия Гаврин превратилась в Таврин. После этого теперь уже Таврин Петр Иванович переехал в Свердловск и устроился работать начальником геологоразведочной партии. По долгу службы побывал на Магнитогорском, Нижнетагильском заводах Свердловской области, а также на Белорецком металлургическом заводе БАССР. Собрав необходимую информацию, он в 1941 году переезжает в город Горький.

Для сведения. Белорецкий завод в годы войны до 1943 года являлся единственным в СССР заводом, где производилась высококачественная стальная проволока для пружин в механизмах автоматов, метизы, специальные стальные тросы и многое другое. С апреля 1942 года Белорецкий завод по официальным документам и фактически являлся оборонным (секретным) предприятием.

14 августа 1941 года Таврин П.И. призван в ряды Красной Армии Ленинским РВК города Горький. 17 мая 1942 за героизм, проявленный в борьбе с фашистами, представлен к награде — ордену «Красная Звезда», но в ходе проверки обнаружилось, что у него есть еще две фамилии — Гаврин и Шилов. Особый отдел полка начал расследование. Несмотря на это, Таврин все же 22 мая 1942 года был награжден медалью «За отвагу. 29 мая 1942 года Таврин был вызван к следователю Особого отдела 1196-го стрелкового полка капитану Васильеву, который потребовал объяснения по факту наличия других фамилий. В ту же ночь Таврин сбежал к немцам. Таким образом, возможно, грубая работа молодого особиста ускорила переход Таврина на вражескую сторону.

В протоколе допроса от 2 июня 1942 года Таврин дает следующую информацию:

«В Белорецке есть Белорецкий металлургический завод с тремя доменными печами. Завод работает на древесной основе и добывается руда в месторождении, лежащем в 40 км к северу около шахты «Тукан». Транспортировка осуществляется по узкоколейке, пропускная способность которой 200 т. в день. Продукция — высококачественная сталь (авиационная сталь) для производства стальных канатов. Здесь же находится канатный завод, производящий специальный стальной канат, применяемый в изделиях с высокими требования к качеству стали, которая должна выдерживать высокие нагрузки. Мощная рабочая сила — 10 тысяч рабочих. Объем продукции неизвестен».

У немцев Таврин был отправлен в резерв абвера, где находились агенты «высокого полета», с одним из которых, бывшим секретарем Ростокинского района Москвы Жиленковым, у него установятся близкие дружеские отношения. Позже, после окончания войны и ареста сотрудниками СМЕРШ, Жиленков до конца, до самой казни будет утверждать, что не знает никакого Таврина, покрывая своего друга или ценного агента немцев.

Для прикрытия своего агента Таврина была запущена дезинформация, которая, как позже выяснилось, благополучно достигла особистов 359-й стрелковой дивизии. Из нее следовало, что Таврин П.И. был взят в плен в бою, в плену вел себя как герой, обманывал немцев, которые сначала ему поверили, но потом сверились с другими данными и выяснили, что он им грубо врет. За это его расстреляли.

На самом же деле, Таврина немцы отправили на станцию Сычевка и назначили начальником военизированной охраны. Далее в специальный лагерь для военнопленных в Восточной Пруссии. А оттуда — в Хаммельбургский лагерь, где содержались только генералы и полковники Красной Армии. То есть в относительно комфортные условия по сравнению с другими военнопленными, лейтенантами Красной Армии.

Далее Таврин прошел обучение в диверсионной школе под руководством небезызвестного диверсанта Отто Скорцени. Что уже само по себе свидетельствует о высоком доверии к нему со стороны немцев. Для дальнейшей операции — покушения на жизнь Сталина, немцы провели очень тщательную операцию. Для Таврина изготовили документы майора СМЕРШ (по другим сведениям, реальные документы военнопленного майора СМЕРШ, вписав фамилию Таврина), передали реальные ордена и награды, изъятые у военнопленных Красной Армии, в частности звезду Героя Советского Союза генерала Ивана Шепетова.

Переброска на территорию Красной Армии была осуществлена 5 сентября 1944 года. Благодаря информации нашего агента в вермахте «фрау Зейферт», о готовящейся операции немцев сотрудники СМЕРШ знали заранее. Таврина и Шилову задержали сотрудники СМЕРШ и с их помощью до 9 апреля 1945 года вели радиоигру с немцами. В марте и апреле 1952 года Таврин и Шилова были расстреляны.

Так бесславно закончил агент абвера, у которого, как оказалось, есть и башкирский след».