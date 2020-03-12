Фото: Валерий Шахов МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о «сильной буре» Фото: Валерий Шахов

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра. С помощью SMS-рассылки граждан оповестили о порывах ветра до 17-22 м/с, которые ожидаются 13 марта.

По данным синоптиков, в этот день прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя, днем небольшие. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,+3 градуса, днем 0,+5.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта. Скорости ветра в 21-24 м/с соответствует такой ветровой режим, как «сильная буря». Это когда повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы.