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Общественность поддержала проект реконструкции Советской площади Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Общественность поддержала проект реконструкции Советской площади Уфы Фото: сайт администрации Уфы

Более 400 человек положительно оценили проект общественного пространства Советской площади и улицы Советской. Общественные слушания состоялись 11 марта в актовом зале БГПУ им. М. Акмуллы и были признаны присутствующими действительными, проинформировали в пресс-службе мэрии Уфы.

Главный архитектор города Олег Байдин представил проект. Согласно документу, на Советской площади будет установлен памятник Минигали Шаймуратову, а перед ним — светомузыкальный «сухой» фонтан. Тут же появятся небольшие скверы с вновь высаженными деревьями. Планируется отремонтировать фасады зданий, заменить покрытие площади и опоры освещения.

Улицу Советскую предполагается благоустраивать на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции. Из улицы местного значения она преобразуется в городскую пешеходную улицу. На всем протяжении улицы предполагается новое мощение из натурального камня.

Благоустройством охватят примыкающие к улице скверы. Отремонтируют фасады зданий, выходящие на пешеходную улицу, заменятся покрытия дорог.

Пешеходную зону площади ограничат дорожными автоматическими блокираторами. Со стороны улицы Пушкина — с возможностью при необходимости их опускать. Со стороны местных проездов — стационарными столбиками ограждения.

Вопрос с парковками также был проработан авторами проекта. Олег Байдин видит несколько решений. Один из вариантов — активно развивать общественный транспорт, чтобы уфимцы меньше пользовались своими машинами. Еще вариант — развитие платного парковочного пространства в центре города и, наконец, строительство многоуровневых парковок. В частности, такие предусмотрены на улице Цюрупы и прилегающих к Советской площади кварталах.

Воплотить задуманное в жизнь планируется в текущем году.

На слушаниях выступили 35 человек, которые поддержали проект. Также в Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы поступило 244 обращения. Из них 232 обращения поданы в поддержку проекта, а 12 — против проекта.

ИА «Башинформ»
Теги: реконструкция, Советская площадь, благоустройство
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