Дом на пеньках и канализация на веревочке - в Башкирии сироты живут в непригодном жилье

В Совете по правам человека при главе Башкирии обсудили возможности восстановления прав детей-сирот, которым представляется жилье ненадлежащего качества.

Данная проблема остро стоит в регионе и уже приобретает системный характер. Общественники готовят предложения по ее решению главе региона.

Согласно закону, право на получение жилья ребенком-сиротой возникает, как только ему исполняется 14 лет. Условия: у сироты не должно быть собственного жилья и нужно успеть встать на учет до 23 лет.

Темпы обеспечения жильем детей-сирот в Башкирии

По состоянию на 1 января 2020 года, в Башкортостане право на получение жилья от государства имеется у 4 285 детей-сирот. Правительством РФ поставлена задача до 2024 года предоставить жилье всем сиротам в стране. В нашей республике в год жильем обеспечивается лишь 650-700 человек. Но и оно оказывается непригодным для жизни, количество выявленных фактов нарушений только увеличивается.

Нарушения и уголовные дела

По данным республиканской прокуратуры, только в 2019 году в 24 муниципалитетах выявлено 141 жилое помещение, не отвечающее техническим нормам и санитарным правилам, что потребовало прокурорского вмешательства. Это в два раза больше чем в предыдущем году. Сейчас расследуется четыре уголовных дела: в городах Белорецке и Октябрьском, а также в Белокатайском и Бурзянском районах. С жилищными проблемами в СПЧ обращаются и сироты Мечетлинского, Баймаского, Учалинского районов.

В прошлом году из республиканского бюджета для обеспечения квадратными метрами детей-сирот выделено свыше 699 миллионов рублей. Из них освоено только 553 миллиона.

Примеры

Член Совета Эльза Маулимшина побывала в селе Новый Белокатай Белокатайского района. Общественники осмотрели дома и констатировали, что жить в них практически невозможно. Дома имеют дефекты конструкций, вместо фундамента использовались обычные деревянные пеньки, система вентиляции установлена с нарушением, растет плесень, канализационные трубы висят на веревочке.

СПЧ по РБ

Причем, по одной экспертизе дома можно реконструировать и продолжить их эксплуатацию, по другой — дома непригодны и ремонту не подлежат. Таких домов здесь восемь.

Следственный комитет возбудил по данным фактам уголовные дела. Обвиняемым по одному из дел аварийных квартир для белокатайских сирот стал замглавы администрации по социальным вопросам Константин Гладышев. Следствие установило, что чиновник разрешил ввести дома в эксплуатацию без проверки, и подписал контракты на приобретение этого жилья за 18,8 млн рублей.

Прокуратура подала в суд с требованием предоставить жилье 37 детям-сиротам взамен ранее выданных квартир. Одно из таких аварийных зданий построил почти пять лет назад ФЖРС — трехэтажный 24-квартирный дом по улице Школьная, 5А.

СКР по РБ

Жильцы сразу столкнулись с проблемами и обратились в полицию. Проверка надзорных органов заключила, что проживание в нем опасно для жизни, а в администрации утверждают, что в данном доме достаточно лишь усилить кровлю. Сейчас жилища сирот арестованы следственным комитетом РБ как вещественные доказательства по уголовному делу и текущий либо капитальный ремонт в них запрещен. Хотя застройщик готов устранить недостатки.

В селе Яныбаево для сирот был выделен деревянный дом 1987 года постройки, который ранее жилищной комиссией был признан аварийным: фундамент и наружные несущие стены были в аварийном виде, отсутствовала тяга в дымоходах и вентиляционных каналах. Жилье было закуплено по контракту на сумму более 900 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по выявленным фактам предоставления непригодного жилья сиротам и в Белорецком районе. Более 30 домов и квартир, которые получили белорецкие сироты, оказались старыми и неблагоустроенными. В жилых помещениях не было даже минимальных удобств. При этом муниципальные контракты на покупку заключались с одним и тем же физлицом. Выкупная стоимость помещений была на 300-400 тысяч рублей выше рыночной, как установила прокуратура.

Один из пострадавших белорецких сирот — 29-летний Фирдаус Шайхутдинов, который не может добиться метров, гарантированных ему законом, почти десять лет. Местные власти утверждают, что жить он может в разрушенной избушке своего деда, в предоставлении другого жилья отказано.

скрин видео БСТ

В настоящее время потерпевшими по возбужденным уголовным делам проходят 55 детей-сирот. И на самом деле это еще не полная картина по потерпевшим. Есть сироты, которые в силу некоторой юридической безграмотности не реагируют и пытаются самостоятельно справиться с жилищными проблемами. В первую очередь с жалобами они могут обратиться в прокуратуру, в Следственный комитет, Совет по правам человека при главе РБ, Госстрой, Министерство семьи и труда РБ, администрации муниципалитетов, сказала на совещании ответсекретарь СПЧ Зульфия Гайсина.

Почему жилье для детей-сирот оказывается непригодным?

заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин

Самая главная проблема в данной ситуации – в недостаточности средств, выделяемых на предоставления жилья сиротам бюджетами, считает. Ежегодно федеральным и республиканским бюджетом выделяется лишь 1/5 часть, которая необходима, чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот, у которых наступило такое право.

Корень проблемы закупки ветхого жилья еще заключается в стоимости квадратного метра.

﻿«Начальная цена аукциона рассчитывается исходя из норматива предоставления не менее 33 квадратных метров, умноженная на стоимость квадратного метра для каждого конкретного населенного пункта, города или района. Для Уфы она варьируется от 24 до 43 тысяч рублей за кв.м. То есть в Уфе квартиру не менее 33 кв.м нужно приобрести за 1 млн 200. Это нереально, — говорит Родин. — И так же в районах. В Межгорье квартира должна стоить 600 тысяч, в Баймаке – 900 тысяч. То есть если перед администрацией стоит выбор купить непригодное жилье, либо не освоить деньги, они зачастую выбирают первое, потому что за не освоение будет гораздо большая ответственность».

Стоимость квадратного метра предполагается приблизить к реальной. Минстрой РФ разработал новую методику расчета, исходя из стоимости первичного и вторичного жилья. Тогда для Уфы с 43 тысяч рублей она увеличится до 59. Но объем финансирования увеличен не будет. Соответственно, на 30% уменьшится количество получателей жилья, сказал представитель Госкомитета по строительству и архитектуре.

Кроме того, в республике разработаны новые требования к закупаемому жилому помещению. Раньше они заключались в трех строчках: соответствие СанПиНу и дом не должен быть аварийным. Сегодня учитываются состояние помещения, год постройки помещения и многое другое. Однако в районах, действительно, нет таких помещений, которые будут отвечать установленным требованиям, отмечает Зульфия Гайсина.

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замглавы Белокатайского района Константин Гладышев

﻿«Я считаю, что все эти случаи о непригодном жилье можно было предотвратить на 100%, — апеллирует Егор Родин. — Ничего не мешает муниципалитетам отказаться от помещений, которые вызывают сомнения в его качестве, пригодности. Все-таки, это неосмотрительность администраций районов».

Правозащитница Альмира Жукова

«Раз техтребования ужесточились, продавцов у нас практически нет, – сказал. — А искать строителей – за такие деньги строить никто не будет. Мы ежегодно покупаем по 6 квартир ежегодно для детей-сирот. Для освоения выделяется до 10-11 млн рублей».предлагает другой подход к выделению жилья сиротам. Например, в селе Исянгулово есть целая улица с 20 домами для сирот, но там никто не живет. Дома на протяжении нескольких лет простаивают, рушатся, стены сыреют.

«То есть это вложенные мертвые деньги, — говорит Жукова. — Нужно вместо квартир выдавать сертификаты. Либо проработать отсрочку выдачи жилья до определенного времени, к примеру до окончания учебы».

К слову, законопроект по новой форме поддержки в виде сертификата внесен. Сейчас он проходит стадию голосования. Но там есть много ограничений. Меру смогут получить только социально адаптированные граждане и старше 25 лет. Показателен положительный опыт Пермского края. При нынешнем законодательном регулировании замену льготы на сертификаты делать невозможно, поскольку выплаты не будут соответствовать рыночной стоимости жилых помещений, делают вывод специалисты. Сертификаты возможно вводить только после изменения методики расчётов средней стоимости квадратного метра жилых помещений.

На совещании была отмечена еще одна проблема — в Башкортостане нет критериев благоустроенности жилья. Жилищный кодекс говорит лишь о том, что жилье должно быть благоустроено, соответствовать ГОСТам. Такой акт необходим либо на уровне региона, либо на уровне каждого органа местного самоуправления.

﻿«Кроме того, мы планируем направить на проработку в госкомитет по закупкам предложение, чтобы в пакеты документов продавца, который заявляется на аукцион, прикладывались заключения спецорганизации, которая своей лицензией будет гарантировать, что данное помещение соответствует всем санитарным нормам и является пригодным для проживания. Мы понимаем, что это приведет к увеличению расходов продавца. Но раз такая ситуация с представлением непригодного жилья, нужно попробовать», — добавил Егор Родин.

Совет по правам человека намерен выработать предложения по изменению ситуации и представить их главе республики.