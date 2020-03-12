Башкирия в федеральных СМИ: Как «Салават» выбил из плей-офф «Авангард»; плюсы банкротства

Школьники из семи регионов России, в том числе из Башкирии, примут участие в финале инженерной Олимпиады в Томске.

Задачи с реальным данными. Как рассказали в ТАСС, сорок учеников 8-11 классов из Краснодарского края, Башкирии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Москвы и Московской области будут соревноваться в решении командной инженерной задачи в финале Олимпиады Национальной технологической инициативы, которая пройдет в Томском политехническом университете. Ранее школьники прошли отборочный этап олимпиады. Финалистам, в частности, нужно будет предложить решения для оптимизации разных городских процессов, связанных с регулированием дорожного трафика, вывозом мусора и даже безопасностью детей. Отмечается, что школьники будут работать с реальными данными. «Жюри будет оценивать само инженерное решение, насколько все работает, экономическую составляющую — сколько времени и ресурсов затрачено на решение, и конечно, командную работу», — пояснили в ТАСС, добавив, что финальный этап завершится 14 марта.

Обанкротиться и махнуть за границу. В 2019 году в Башкирии количество личных банкротств составило 2769. По этому показателю республика находится на шестом месте в России, говорится в исследовании юридической компании UDM Group, опубликованном в «Коммерсанте». На первом месте в стране по числу личных банкротств — Москва — 5089 человек, на втором Московская область — 4315 человек, на третьем – Самарская область — 3003 банкрота. Четвертое и пятое места за Свердловской областью (2881) и Санкт-Петербургом (2815). По данным экспертов, «популярность процедуры личного банкротства растет. Люди видят, что это не очень страшно. Обанкротившись, нельзя быть гендиректором юрлица, но можно выезжать за границу, а пока на человеке висят долги, выезд за рубеж ему зачастую закрыт. Можно брать кредиты, но нужно предупреждать банк о том, что было банкротство», говорится в сообщении.

Жалобы на клещи. «Российская газета» со ссылкой на данные Роспотребнадзора информировала, что регионы СЗФО, Урала, Сибири и Дальнего Востока признаны самыми неблагополучными для распространения клещевого энцефалита. Так, в прошлом году в Ленинградской области к врачам обратились свыше 6,3 тысячи пострадавших от укусов клещей. Клещевой энцефалит подтвердился у восьми человек. В Карелии с жалобами на укусы клещей обратились почти 3,7 тысячи человек, подтверждены 27 случаев заболевания клещевым энцефалитом. В Коми специалисты обследовали 2013 клещей, которых граждане принесли в лаборатории, 57 из них оказались зараженными. При этом в Башкирии в прошлом году было зафиксировано 9,8 тысячи жалоб на клещи, сообщает газета и отмечает, что санитарные врачи призывают всех проявлять бдительность и сделать прививку от клещевого энцефалита. Обратиться за вакциной нужно не позже чем за две недели до выезда в опасный регион, уточнили в издании.

В Уфе организатора митинга вызвали в полицию. Организатора митинга против роста цен на услуги ЖКХ в Уфе Альберта Рахматуллина вызвали в полицию. Как он сам сообщил «Росбалту», «изначально полицейские попросили у меня объяснения по поводу какой-то женщины, которая распространяла листовки про поправки в Конституцию. Я написал объяснение, о том, что эта женщина никак не связана с организаторами митинга и мы ее не знаем. В полиции этим объяснением сначала удовлетворились, но после выходных стали звонить и снова приглашать в отдел, а вчера приехали и вручили повестку». По его словам, полицейские намерены составить протокол об административном правонарушении. «Митинг протеста состоялся в столице Башкирии 29 февраля. Жители города возмутились резким ростом начисленных платежей по ЖКУ», — напомнил «Росбалт», добавив, что «уже после митинга стало известно о том, что гендиректор компании-поставщика электроэнергии и тепла «БашРТС» Илья Гордеев оставил свою должность». В издании говорится, что «Альберт Рахматуллин не исключил, что увольнение связано в том числе с возмущением населения от роста платежей».

В башкирском селе застрелили волка размером с человека. Как передал телеканал «Мир24», в Башкирии жители деревни Благовещенского района застрелили волка. Отмечается, что на такие «крайние меры людям пришлось пойти в целях безопасности. Хищник подошел к населенному пункту на слишком близкое расстояние. Тушу зверя, размер которого был сопоставим со взрослым человеком, сняли на фото». По словам местного жителя, в последнее время «хищники забегают в местные деревни и на огороды. Недавно они загрызли трех собак в соседнем селе», рассказали на телеканале.

Как «Салават Юлаев» выбил из плей-офф прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина, рассказали многие федеральные СМИ. В частности, NEWS.ru сообщает, что «в шестом матче серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф Восточной конференции КХЛ клуб из столицы Башкирии на своей площадке завоевал путёвку в следующий круг, одержав победу со счётом 4:1». Отмечается, что «Салават» выиграл серию со счётом 4-2 и выбил из розыгрыша Кубка Гагарина прошлогоднего финалиста плей-офф.

Цулыгин — о победе над «Авангардом». Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Авангардом» в серии первого раунда Кубка Гагарина отметил, что все шесть игр были упорные, несмотря на преимущество уфимцев в счете, говорится на «Матч ТВ». «Очень здорово, что мы смогли использовать свои моменты, забили в большинстве, ребята очень здорово отыграли в меньшинстве — не пропустили голы, пластались, Юха выручал, все ловили шайбы на себя. Была сплоченная команда, которая очень хотела выиграть», — рассказал Цулыгин.

Забота о безопасности людей из-за коронавируса. Решение РПЛ ограничить количество зрителей на столичных матчах чемпионата России из-за угрозы коронавируса говорит о том, что безопасность и здоровье людей является самым важным фактором. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. В среду пресс-служба РПЛ сообщила, что в связи с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности и разъяснением РФС на матчах Тинькофф — РПЛ будет допущено до 5 тыс. человек. Отмечается, что ограничения будут действовать до 10 апреля, в этот период времени в Москве пройдет пять игр, включая матч «Уфы» с ЦСКА 15 марта. «Мы свяжемся с коллегами из ЦСКА и решим, что будем делать. Сейчас безопасность и здоровье людей — самый важный фактор, а остальное подождет», — сказал Газизов. Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 28, добавили в ТАСС.