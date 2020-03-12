Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.47 ↓

EUR 81.02 ↑

12 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия в федеральных СМИ: Как «Салават» выбил из плей-офф «Авангард»; плюсы банкротства

ОБЩЕСТВО

Школьники из семи регионов России, в том числе из Башкирии, примут участие в финале инженерной Олимпиады в Томске.

Задачи с реальным данными. Как рассказали в ТАСС, сорок учеников 8-11 классов из Краснодарского края, Башкирии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Москвы и Московской области будут соревноваться в решении командной инженерной задачи в финале Олимпиады Национальной технологической инициативы, которая пройдет в Томском политехническом университете. Ранее школьники прошли отборочный этап олимпиады. Финалистам, в частности, нужно будет предложить решения для оптимизации разных городских процессов, связанных с регулированием дорожного трафика, вывозом мусора и даже безопасностью детей. Отмечается, что школьники будут работать с реальными данными. «Жюри будет оценивать само инженерное решение, насколько все работает, экономическую составляющую — сколько времени и ресурсов затрачено на решение, и конечно, командную работу», — пояснили в ТАСС, добавив, что финальный этап завершится 14 марта.

Обанкротиться и махнуть за границу. В 2019 году в Башкирии количество личных банкротств составило 2769. По этому показателю республика находится на шестом месте в России, говорится в исследовании юридической компании UDM Group, опубликованном в «Коммерсанте». На первом месте в стране по числу личных банкротств — Москва — 5089 человек, на втором Московская область — 4315 человек, на третьем – Самарская область — 3003 банкрота. Четвертое и пятое места за Свердловской областью (2881) и Санкт-Петербургом (2815). По данным экспертов, «популярность процедуры личного банкротства растет. Люди видят, что это не очень страшно. Обанкротившись, нельзя быть гендиректором юрлица, но можно выезжать за границу, а пока на человеке висят долги, выезд за рубеж ему зачастую закрыт. Можно брать кредиты, но нужно предупреждать банк о том, что было банкротство», говорится в сообщении.

Жалобы на клещи. «Российская газета» со ссылкой на данные Роспотребнадзора информировала, что регионы СЗФО, Урала, Сибири и Дальнего Востока признаны самыми неблагополучными для распространения клещевого энцефалита. Так, в прошлом году в Ленинградской области к врачам обратились свыше 6,3 тысячи пострадавших от укусов клещей. Клещевой энцефалит подтвердился у восьми человек. В Карелии с жалобами на укусы клещей обратились почти 3,7 тысячи человек, подтверждены 27 случаев заболевания клещевым энцефалитом. В Коми специалисты обследовали 2013 клещей, которых граждане принесли в лаборатории, 57 из них оказались зараженными. При этом в Башкирии в прошлом году было зафиксировано 9,8 тысячи жалоб на клещи, сообщает газета и отмечает, что санитарные врачи призывают всех проявлять бдительность и сделать прививку от клещевого энцефалита. Обратиться за вакциной нужно не позже чем за две недели до выезда в опасный регион, уточнили в издании.

В Уфе организатора митинга вызвали в полицию. Организатора митинга против роста цен на услуги ЖКХ в Уфе Альберта Рахматуллина вызвали в полицию. Как он сам сообщил «Росбалту», «изначально полицейские попросили у меня объяснения по поводу какой-то женщины, которая распространяла листовки про поправки в Конституцию. Я написал объяснение, о том, что эта женщина никак не связана с организаторами митинга и мы ее не знаем. В полиции этим объяснением сначала удовлетворились, но после выходных стали звонить и снова приглашать в отдел, а вчера приехали и вручили повестку». По его словам, полицейские намерены составить протокол об административном правонарушении. «Митинг протеста состоялся в столице Башкирии 29 февраля. Жители города возмутились резким ростом начисленных платежей по ЖКУ», — напомнил «Росбалт», добавив, что «уже после митинга стало известно о том, что гендиректор компании-поставщика электроэнергии и тепла «БашРТС» Илья Гордеев оставил свою должность». В издании говорится, что «Альберт Рахматуллин не исключил, что увольнение связано в том числе с возмущением населения от роста платежей».

В башкирском селе застрелили волка размером с человека. Как передал телеканал «Мир24», в Башкирии жители деревни Благовещенского района застрелили волка. Отмечается, что на такие «крайние меры людям пришлось пойти в целях безопасности. Хищник подошел к населенному пункту на слишком близкое расстояние. Тушу зверя, размер которого был сопоставим со взрослым человеком, сняли на фото». По словам местного жителя, в последнее время «хищники забегают в местные деревни и на огороды. Недавно они загрызли трех собак в соседнем селе», рассказали на телеканале.

Как «Салават Юлаев» выбил из плей-офф прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина, рассказали многие федеральные СМИ. В частности, NEWS.ru сообщает, что «в шестом матче серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф Восточной конференции КХЛ клуб из столицы Башкирии на своей площадке завоевал путёвку в следующий круг, одержав победу со счётом 4:1». Отмечается, что «Салават» выиграл серию со счётом 4-2 и выбил из розыгрыша Кубка Гагарина прошлогоднего финалиста плей-офф.

Цулыгин — о победе над «Авангардом». Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Авангардом» в серии первого раунда Кубка Гагарина отметил, что все шесть игр были упорные, несмотря на преимущество уфимцев в счете, говорится на «Матч ТВ». «Очень здорово, что мы смогли использовать свои моменты, забили в большинстве, ребята очень здорово отыграли в меньшинстве — не пропустили голы, пластались, Юха выручал, все ловили шайбы на себя. Была сплоченная команда, которая очень хотела выиграть», — рассказал Цулыгин.

Забота о безопасности людей из-за коронавируса. Решение РПЛ ограничить количество зрителей на столичных матчах чемпионата России из-за угрозы коронавируса говорит о том, что безопасность и здоровье людей является самым важным фактором. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. В среду пресс-служба РПЛ сообщила, что в связи с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности и разъяснением РФС на матчах Тинькофф — РПЛ будет допущено до 5 тыс. человек. Отмечается, что ограничения будут действовать до 10 апреля, в этот период времени в Москве пройдет пять игр, включая матч «Уфы» с ЦСКА 15 марта. «Мы свяжемся с коллегами из ЦСКА и решим, что будем делать. Сейчас безопасность и здоровье людей — самый важный фактор, а остальное подождет», — сказал Газизов. Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 28, добавили в ТАСС.

ИА «Башинформ»
Теги: СМИ, олимпиады, банкротство, клещи, энцефалит, митинги, полиция, Салават Юлаев, плей-офф, ФК Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Житель Уфы купил лотерейный билет и стал миллионером
Житель столицы Башкирии в одночасье стал миллионером. Неизвестный уфимец выиграл в лотерею 1,6 миллиона рублей, купив билет розыгрыша «Рапидо 2.0». Удачн
В Башкирии два человека погибли в ДТП с бензовозом
Два человека погибли, еще двое получили различные травмы в ДТП с бензовозом. Авария произошла сегодня утром на 61 километре автодороги Дюртюли - Нефтекам
В Башкирии 11 из 60 млн рублей платы за отопление от «БашРТС» подлежат возврату
Из немногим более 60 млн рублей, выставленных ООО «БашРТС» на оплату за отопление, примерно 1/6 часть, или порядка 11 млн рублей подлежат перерасчету, за
Защитник ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча
Защитник уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Игрок нар
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть