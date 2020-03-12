Фото: предоставлено Флюром Нурлыгаяновым Замглавы ВОИ Флюр Нурлыгаянов: «Мы должны сделать так, чтобы с нами считались» Фото: предоставлено Флюром Нурлыгаяновым

Среди наших земляков, уехавших из Башкирии, но не прерывающих связей с «малой родиной», есть человек, которому может быть благодарна особая категория жителей республики, да и всей России. Именно благодаря его настойчивости в Башкортостане — первом субъекте Федерации — был принят первый в России региональный закон о социальной защите инвалидов. А благодаря его увлеченности сотни людей с инвалидностью сумели преодолеть свои страхи, поверить в себя и окунуться в мир экстремального спорта — попробовать дайвинг, походы в горы и даже полет с парашютом.

Флюр Нурлыгаянов — первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов, бывший генеральный секретарь Паралимпийского Комитета России, шеф миссий сборных команд России на Паралимпийских играх в Нагано-1998, Сиднее-2000, Солт-Лейк-Сити-2002. В январе он отметил свой 60-летний юбилей — повод вспомнить о родной уфимской Черниковке, школе №61, Уфимском автодорожном техникуме, давшем путевку в жизнь, Московском автодорожном институте... И о трагической травме, из-за которой пришлось многое пересмотреть и переоценить в своей жизни — несчастном случае, который определил его нынешнюю работу и привел в круг людей, нуждающихся в особой поддержке и государства, и соотечественников.

Сегодня Всероссийское общество инвалидов объединяет около 1,5 миллиона человек, а наш земляк ежедневно работает с федеральными министерствами, чтобы обеспечить для этих людей достойный уровень жизни и равные возможности. Он продолжает жить по принципу, с которым пришел более 30 лет назад в руководство Башкирским отделением ВОИ: «Мы должны сделать так, чтобы с нами считались!»

Еще один принцип Нурлыгаянова — не сдаваться и стараться, несмотря ни на что, получить от жизни все. Первый туристический поход для инвалидов в России организовал именно он, в 1991 году, с 15 первопроходцами, отправившимися в сплав на плотах от Усть-Катава Челябинской области до села Малояз в Салаватском районе Башкирии. Позже подобные турслеты и сплавы по уральским рекам выросли в ежегодную Всероссийскую туриаду под названием «Юрюзань». Благодаря любви Флюра Нурлыгаянова к парашютному спорту родилась и другая программа для инвалидов — «Небо, открытое для всех». Он же стал инициатором Всероссийских физкультурно-спортивных фестивалей, которые с 2007 по 2013 год проводились в Сочи, а с 2015 года ежегодно проходят в Крыму. Создав и возглавив Российский спортивный союз инвалидов, вместе с Центром спорта «Эволюция» под Евпаторией он инициировал курсы «Независимая жизнь человека на инвалидной коляске».

Подробнее о том, каким непростым может быть преодоление тяжелых жизненных ситуаций с потерей здоровья и что сегодня удается сделать для облегчения жизни российских инвалидов, читайте в интервью с Флюром Нурлыгаяновым в рубрике «Земляки».