Фото: Олег Яровиков В Башкирии прекратила работу последняя ледовая переправа Фото: Олег Яровиков

В Башкирии днем 11 марта прекратила работу ледовая переправа через реку Белую в селе Староянзигитово Краснокамского района. По данным пресс-службы МЧС РБ, действующих ледовых переправ на территории Республики Башкортостан нет.

Как сообщалось ранее, по прогнозам синоптиков, вскрытие рек ото льда в этом году ожидается в конце марта, что раньше обычного на 8-13 дней. Запасов воды в водоемах в норме, но осеннее увлажнение почвы в поймах рек на 50-60% больше средних значений.

Бюджет Башкирии выделил на проведение противопаводковых мероприятий 6,63 млн рублей.