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Уфа   °

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В Уфе на улице Бакалинской второй день машины «тонут» в глубокой луже

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Уфе в связи с потеплением наблюдается активное таяние снега. Местами на городских обочинах выросли снежные горы, которые тают и образуют глубокие лужи. Водители стараются избегать таких водных «капканов». Тем не менее, рядом с домом №25 по улице Бакалинской уже второй день «тонут» автомобили. Об этом в соцсетях сообщают подписчики автогрупп.

Так, накануне из заполненной талыми водами ямы автолюбители помогли достать пассажирскую «ГАЗель», затем в нее же попал грузовик. Сегодня еще одной «жертвой» дорожного «капкана» стал отечественный легковой автомобиль.

«Сколько дней уже, почему власти не решают вопрос?», — удивляется в соцсетях подписчик.

«Поставьте палку, что глубоко», — советует другой автолюбитель.

«А хоть кто-нибудь написал официальное обращение из тех, хотя бы, кто застрял?», — интересуется местный житель.

Агентство «Башинформ» накануне обратилось за комментарием по поводу данного участка дороги в администрацию Уфы, но оперативного комментария до сих пор получить не удалось. А пока водители машин продолжают ездить по этой дороге, пытаясь избежать «ловушки».

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, дороги
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