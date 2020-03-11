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Детские больницы Башкирии начали получать современные аппараты для механотерапии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

Детские больницы Башкирии начали получать современные аппараты для механотерапии Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», детские больницы и поликлиники Башкирии начали получать новые аппараты для роботизированной механотерапии нижних конечностей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В числе первых получателей современного оборудования — детская поликлиника № 2 Уфы.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» такими аппаратами в Уфе, кроме этой поликлиники, будут оснащены детские поликлиники № 3, 4, 5, 6, а также городская детская клиническая больница №17 и Республиканская детская клиническая больница.

«Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей используется для предотвращения осложнений после травм и переломов, для лечения заболеваний суставов в послеоперационном периоде, предотвращения осложнений после длительной иммобилизации, восстановления подвижности суставов после хирургических вмешательств, способствует быстрому и безболезненному выздоровлению», — добавили в ведомстве.
Немаловажно и то, что настройки аппарата позволяют задавать индивидуальные параметры для реабилитации пациентов. При этом он универсален, поскольку позволяет разрабатывать, как правую, так и левую ноги.

Как сообщало в начале марта агентство «Башинформ», благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» Башкирия получила пять современных дефибрилляторов «Аксион». Четыре из них направили в педиатрические отделения детской поликлиники №3 Уфы, один получила детская больница Стерлитамака.

Дефибриллятор «Аксион» обладает возможностью автоматической самопроверки, возможностью сброса накопленной энергии на внутреннюю нагрузку в случае отказа от дефибрилляции, речевым сопровождением действий оператора и процесса работы прибора, а также дублированием сообщений на дисплее, встроенным регистратором записи на бумажный носитель и зарядным устройством.

Национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, здравоохранение
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