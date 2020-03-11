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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии идет обсуждение требований к приютам для бездомных животных

ОБЩЕСТВО

В Башкирии к обсуждению предлагается постановление правительства республики о порядке обращении с беснадзорными животными. Документ опубликован на сайте Управления ветеринарии Башкирии. Там же после регистрации можно включиться в обсуждение. Постановление касается требований к помещению приютов.

Закон об обращении с безнадзорными животными «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан» был принят Госсобранием — Курултаем в феврале текущего года. Закон вводит новую методику расчета нормативов финансирования работы с животными.

«Численность бродячих животных нужно регулировать, чтобы не допустить распространения инфекционных и паразитарных болезней. Но способы должны быть гуманными. Теперь здоровых бродячих животных нужно стерилизовать и возвращать в среду обитания, а смертельно больных — усыплять. С агрессивными особями сложнее. В естественную среду их выпускать опасно, а подвергать эвтаназии — негуманно. Такие животные должны пожизненно содержаться в специальных приютах. Весь этот объем работы ложится на муниципальные органы власти, что требует пересмотра объемов финансирования», — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Ранее на регулирование численности бездомных животных из регионального бюджета выделялось 63,4 млн рублей в год. По предварительной оценке Управления ветеринарии Башкирии, на исполнение закона потребуется в пять раз больше — не менее 320 млн рублей в год. Депутаты приняли закон, хотя в сверстанном на трехлетний период бюджете такие средства не были предусмотрены. Теперь Минфин обязан выделить финансирование на его реализацию, пояснили в Госсобрании РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: безнадзорные животные, закон, постановление
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