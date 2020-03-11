В Уфе Роспотребнадзор организует дни открытых дверей для предпринимателей

В Уфе Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 19 марта с 12 до 16 часов проведет акцию «Дни открытых дверей для предпринимателей», сообщили в ведомстве.

Бизнесменам разъяснят требования нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, предоставления государственных услуг, расскажут о применении новых форм и методов контроля (надзора), возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора, результатах контрольно-надзорной деятельности, в том числе об основных нарушениях, выявленных в ходе проверок, принятых мерах, а также мероприятиях по устранению нарушений обязательных требований.

Предпринимателей просят заранее отправить интересующие вопросы на адрес электронной почты business@02.rospotrebnadzor.ru. Акция «Дни открытых дверей для предпринимателей» пройдет по адресу: ул. Р. Зорге, 58, а также в территориальных отделах﻿ Роспотребнадзора, и в операционном зале Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Аркада» по адресу: г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина, д. 6.