Политолог Сергей Лаврентьев: «Сменяемость власти предохраняет от культа личности»

Политолог БАГСУ Сергей Лаврентьев считает, что сменяемость власти в стране должна быть обеспечена Конституцией, и в действующем документе эта норма выдерживается.

«Правление не более двух сроков подряд позволяет не допустить культа личности, который начинает диктовать развитие политической ситуации в стране. В стране должна сохраниться сменяемость власти и многопартийность», — говорит Лаврентьев.

Однако все изменения, которые сейчас происходят в стране, по мнению политолога, волнуют не более 6-10 процентов населения.

«В реальной жизни людей ничего не изменится. Их по-прежнему будет волновать ранняя весна, паводок, готовность власти к возможным наводнениям. Но ничего не замечая, граждане окажутся в другой стране. К 22 апреля, думаю, стабилизируется и курс рубля, тогда у людей не будет сомнений в том, кто является гарантом стабильности», — сказал Сергей Лаврентьев.