Фото: Инстаграм Уфимский рэпер Моргенштерн перенес концерты из-за срочной госпитализации Фото: Инстаграм

В Москве популярный видеоблогер и рэп-исполнитель из Уфы Моргенштерн срочно госпитализирован. По словам Алишера, диагноз у него однозначный — ангина.

«Сейчас мне нельзя ни пить, ни есть, — сообщил своим подписчикам артист. — Ближайшие три концерта придется перенести, так как неделю я проведу в больнице».

Ближайшие концерты Моргенштерна должны были состояться в Ижевске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге. 28 марта рэп-исполнитель даст концерт в родной Уфе.