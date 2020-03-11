Фото: Валерий Шахов В Башкирии сохраняется по-весеннему теплая погода Фото: Валерий Шахов

В Башкирии сохраняется по-весеннему теплая погода, констатируют синоптики.

По информации Башгидромета, сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Утром туман, гололед. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 2 до 7 градусов тепла.

В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.

Так, 12 марта синоптики не прогнозируют в регионе существенных осадков. Днем по северо-западу Башкирии пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем теплее — плюс 2-7 градусов.

13 марта ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Днем по северо-западу небольшие. Ветер южный, юго-западный умеренный. Местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем — от 0 до 5 градусов тепла.