Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.02 ↑

EUR 81.85 ↓

11 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сохраняется по-весеннему теплая погода

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии сохраняется по-весеннему теплая погода Фото: Валерий Шахов

В Башкирии сохраняется по-весеннему теплая погода, констатируют синоптики.

По информации Башгидромета, сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Утром туман, гололед. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 2 до 7 градусов тепла.

В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.

Так, 12 марта синоптики не прогнозируют в регионе существенных осадков. Днем по северо-западу Башкирии пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем теплее — плюс 2-7 градусов.

13 марта ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Днем по северо-западу небольшие. Ветер южный, юго-западный умеренный. Местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем — от 0 до 5 градусов тепла.

Галина Бахшиева
Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе спустя 12 лет работы закрылся ресторан «Изюм»
В Уфе 9 марта закрылся ресторан восточной кухни «Изюм». Об этом сообщается в соцсетях на официальных страницах заведения. Отмечается, что ресторан радова
В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Балтачевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. По предварительным данным
Глава Башкирии о пострадавшем вахтовике: «По возможности, забирайте его домой»
Власти Башкирии держат на контроле инцидент, произошедший с жителем села Бакалы, отцом пятерых детей, в Нефтеюганске на вахте. 10 марта на оперативном со
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по льготной ипотеке на селе
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по предоставлению льготной ипотеки с процентной ставкой до 3 процентов. Об этом он написал на св
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть