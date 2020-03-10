Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.51

EUR 75.84

10 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе во время войны испытывали новые растения, имеющие целый комплекс полезных свойств

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

Во время Великой Отечественной войны сотрудники Уфимского ботанического сада испытали десятки новых растений. Изученные растения могли использоваться для пищи и в лечебных целях. Об этом сообщила газета «Красная Башкирия» в 1944 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Здесь иной мир растений. Кактусы тянут свои колючие листья, растут пальмы, на цитрусовых деревьях зреют плоды. Это – уголок южных культур Уфимского ботанического сада», — написала газета 1 октября 1944 года.

За годы Великой Отечественной войны небольшой коллектив научных сотрудников этого сада изучил и испытал десятки новых растений. «Среди них ваточник – растение, имеющее целый комплекс полезных свойств – медонос, каучуконос, эфиронос, в его листьях большое количество витамина «С», — информировало издание, — лекарственные растения белодонна, наперстянка, опийный мак». А выведенные на плантациях сада соя, клещевина, канатник, кориандр уже возделывались в колхозах Шаранского и Бакалинского районов республики. Для производства лекарственного пиретрума — разводили ромашку.

Один из научных сотрудников Уфимского ботанического сада — Алисова провела большую работу по изучению и выявлению дикорастущих пищевых растений Башкирии. «Из 1200 видов изученных растений все могут быть использованы для пищевых и хозяйственных целей», — отмечается в публикации.

Ботанический сад снабжал многие учебные заведения республики семенами и коллекциями растений. Его оранжереи, лаборатории посещали студенты и учащиеся вузов и школ Уфы.

«Работа Уфимского ботанического сада давно переросла рамки городского значения. И тем более непонятно, почему ботанический сад, обслуживающий культурные нужды всей республики, находится в ведении Уфимского горсовета, что суживает его работу», — резюмировали в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: Национальный архив РБ, архив печати, Великая Отечественная война, 75-летие Победы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Подростка из Башкирии нашли мертвым на стадионе в Казахстане
Подросток из Башкирии 16-летний А. найден мертвым на школьном стадионе в Алма-Ате в ночь на 6 марта. Как сообщила двоюродная сестра его мамы Гульназ Х.,
В Башкирии воздух прогреется до восьми градусов тепла
В Башкирии потеплеет до восьми градусов тепла. Температура воздуха будет плавно повышаться с шести градусов днем 9 марта до восьми градусов в среду, 11 м
В Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы из-за эпидемии коронавируса
В Уфе планируют построить еще один корпус инфекционной больницы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
В Чишминском районе Башкирии в пожаре заживо сгорели двое мужчин
В Чишминском районе Башкирии ночью 9 марта произошел пожар. Сообщение о том, что горит дом на улице Солнечной н.п. Заводянка поступило в Центр управлени
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть