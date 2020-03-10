В Уфе во время войны испытывали новые растения, имеющие целый комплекс полезных свойств

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

Во время Великой Отечественной войны сотрудники Уфимского ботанического сада испытали десятки новых растений. Изученные растения могли использоваться для пищи и в лечебных целях. Об этом сообщила газета «Красная Башкирия» в 1944 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Здесь иной мир растений. Кактусы тянут свои колючие листья, растут пальмы, на цитрусовых деревьях зреют плоды. Это – уголок южных культур Уфимского ботанического сада», — написала газета 1 октября 1944 года.

За годы Великой Отечественной войны небольшой коллектив научных сотрудников этого сада изучил и испытал десятки новых растений. «Среди них ваточник – растение, имеющее целый комплекс полезных свойств – медонос, каучуконос, эфиронос, в его листьях большое количество витамина «С», — информировало издание, — лекарственные растения белодонна, наперстянка, опийный мак». А выведенные на плантациях сада соя, клещевина, канатник, кориандр уже возделывались в колхозах Шаранского и Бакалинского районов республики. Для производства лекарственного пиретрума — разводили ромашку.

Один из научных сотрудников Уфимского ботанического сада — Алисова провела большую работу по изучению и выявлению дикорастущих пищевых растений Башкирии. «Из 1200 видов изученных растений все могут быть использованы для пищевых и хозяйственных целей», — отмечается в публикации.

Ботанический сад снабжал многие учебные заведения республики семенами и коллекциями растений. Его оранжереи, лаборатории посещали студенты и учащиеся вузов и школ Уфы.

«Работа Уфимского ботанического сада давно переросла рамки городского значения. И тем более непонятно, почему ботанический сад, обслуживающий культурные нужды всей республики, находится в ведении Уфимского горсовета, что суживает его работу», — резюмировали в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.