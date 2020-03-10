Фото: Валерий Шахов В Уфе из-за гололеда количество пациентов в травмпунктах увеличилось в два раза Фото: Валерий Шахов

Непогода и гололед в Уфе в праздничный понедельник, 9 марта, привели к неприятным последствиям. Только в одном травмпункте городской больницы №21 за сутки количество пациентов выросло в два раза. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы республиканского Минздрава Светлана Кускарбекова.

По данным медиков, если 8 марта за помощью специалистов травмпункта ГКБ №21 обратились 34 человека, получивших травму на улице, то 9 марта раненых оказалось 87.

Травматологи отметили, что в среднем с 1 марта 2020 года в сутки за помощью обращаются около 40 человек с переломами и ушибами, полученными на улицах столицы Башкирии.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что некоторые уфимцы не выходили из дома из-за скользких улиц.