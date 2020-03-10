Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии заболеваемость ОРВИ остается выше эпидемического порога Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии заболеваемость ОРВИ остается выше эпидемического порога — на 1,9%.

По информации регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю со 2 по 8 марта в республике зарегистрированы 27 965 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе у детей — 16 715 случаев. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 4,9%. Превышение эпидемических порогов наблюдается только среди взрослого населения.

В Уфе за неделю заболели более 8 тысяч человек, в том числе 3 тысячи детей. Заболеваемость снизилась на 3,8%.

В связи с заболеваемостью по состоянию на 9 марта в республике полностью закрыты на карантин три школы и частично две группы в одном детском саду.