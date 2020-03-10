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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе фестиваль «Крымская весна» пройдет 15 марта

ПОЛИТИКА

В воскресенье, 15 марта, в уфимском парке «Ватан» пройдет фестиваль «Крымская весна», посвященный шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Крымский полуостров – это гуманитарная сокровищница страны, богатая историей, традициями, природой, людьми. Сегодня у Крыма и Севастополя есть не только великая история в рамках нашей общей великой страны, но и огромный потенциал для дальнейшего развития.

В рамках фестиваля будут организованы выставки народных промыслов и ремёсел, ярмарки, мастер-классы по изготовлению поделок и традиционных сувениров. Пройдёт розыгрыш призов. Зрителей также ждут захватывающие выступления мотофристайлистов и выставка ретро-автомобилей.

Завершится фестиваль большим праздничным концертом с участием ведущих исполнителей и коллективов республики. В их числе – вокальная группа «Премьер», ансамбль песни и танца «Мирас», этно-рок группа «Аргымак», участница шоу-проекта «Голос. Дети» Назгуль Отузова, группа «Узорица», этно-шоу «Зайнетдин» и народный артист Башкортостана Айдар Галимов. Хедлайнер фестиваля – заслуженная артистка России Варвара.

Начало фестиваля – в 14:00.

ИА «Башинформ»
Теги: крымская весна, фестиваль
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