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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии о пострадавшем вахтовике: «По возможности, забирайте его домой»

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Глава Башкирии о пострадавшем вахтовике: «По возможности, забирайте его домой» Фото: соцсети

Власти Башкирии держат на контроле инцидент, произошедший с жителем села Бакалы, отцом пятерых детей, в Нефтеюганске на вахте. 10 марта на оперативном совещании в правительстве республики глава РБ Радий Хабиров в связи с этим происшествием дал ряд поручений.

Как сообщало агентство «Башинформ», 45-летний Рамиль Инсафутдинов устроился на работу в энергоресурсную компанию «АвтоДорстройМеханизация». Это была его первая поездка на вахту. 17 февраля работник производил высотные сварочные работы и упал с восьмиметровой высоты. В результате мужчина получил тяжелые травмы на производстве: открытый перелом бедра, перелом лучевой кости, разрыв лонного сочленения, перелом крестца. Сейчас Рамиль находится в городской больнице Нефтеюганска. Пострадавшему пришлось ампутировать руку, провели операцию на ноге, готовят к операции на тазобедренные суставы. По факту получения телесных повреждений ведется следствие.

Представитель администрации Бакалинского района доложил о текущем состоянии дел.

«Жена и мать пострадавшего сейчас в Нефтеюганске. Мы с ними в контакте. Сегодня первую денежную помощь мы им направим. Дети размещены в социальном приюте, то есть накормлены, получают соответствующий уход. У них были вопросы на недостаточное медицинское внимание в эти праздники. Со стороны жены такой вопрос прозвучал», — сообщили в муниципалитете.

Радий Хабиров отметил, что общался по поводу случившегося с министром здравоохранения РБ Максимом Забелиным.

«Если есть возможность, нужно его сюда забирать. Все-таки, качество медицины здесь, я полагаю, получше. Он был нетранспортабелен. Как только появится возможность, забирайте его домой, — сказал руководитель региона и обратился к вице-премьеру правительства Башкирии Ленаре Ивановой. – В семье есть маленькая девочка, у нее ДЦП, посмотрите, может быть какая-то помощь нужна. А муниципалитет должен взять во внимание то, что в семье еще четверо детей».

Глава республики поручил администрации района, после того как попавший в беду житель Бакалов поправится, оказать семье содействие.

«Он, по сути, уже инвалид, ему ампутировали одну руку. Трудоустройте его здесь, найдите куда. Пять детей надо содержать, помогайте», — сказал Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: вахта, Радий Хабиров, медицина
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