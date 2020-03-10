Фото: ИА «Башинформ» Как жителям Башкирии сделать ЭКО бесплатно Фото: ИА «Башинформ»

ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение, едва ли не единственная возможность стать родителями для тысяч бездетных пар. В России это бесплатная услуга, получить которую можно за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Ежегодно в республике этой возможностью пользуются более двух тысяч женщин. В 2020 году Башкирия выделила дополнительно 83 млн рублей, что позволит сократить очередь еще на 650 человек.

Что это за процедура, какие могут быть противопоказания и кто может рассчитывать на бесплатное ЭКО, читайте в нашем материале.

Что такое ЭКО? Экстракорпоральное оплодотворение более известно как «искусственное оплодотворение». Это один из высокотехнологичных медицинских методов лечения бесплодия, который ежегодно помогает тысячам пар стать счастливыми родителями. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют «в пробирке». Эмбрион развивается в условиях инкубатора в течение двух-пяти дней, после чего его переносят в матку.

Кому положено и куда обращаться? Если при регулярной половой жизни без предохранения беременность не наступает в течение года и более – есть основание предполагать, что у вас бесплодие. Не принципиально — у мужчины или женщины, в любом случае вы имеете право участвовать в программе ЭКО за счет государства. Нужно обратиться в женскую консультацию к акушеру-гинекологу. Врач назначит обследование и анализы, сдать которые должны оба партнера. Пока — всё за свой счет. Если диагноз «бесплодие» подтвердится, врач подготовит выписку с результатами обследования и заключение, что необходимо лечение методом ЭКО. Эти документы нужно принести в Республиканский медико-генетический центр, который находится по адресу: Уфа, ул. Чернышевского, 41, 2-й этаж, кабинет ЭКО. Время приема: понедельник, среда, пятница – с 09. 00 до 15.00; вторник, четверг — с 12.00 до 18.00. Контактный номер +7(347) 246-83-97. Комиссия проверит, все ли правильно оформлено, и поставит вас в очередь. Сколько ждать — будет написано в документах, которые вам дадут. Выбрать клинику.

Какую клинику можно выбрать? В случае положительного решения комиссии вы сами выбираете клинику, где хотите проводить процедуры. В Башкирии их пять, все — в Уфе. Это: — Республиканский медико-генетический центр — (347)251-20-19 rmgcufa.ru — Клиника «Мать и Дитя» — (347)293-03-03 mamadetiufa.гu — Клиника «Семья» — (347)246-10-20 medufa.ru — Клиника «Здоровье женщины» — (347)248-13-56 eko-rb.ru — Клиника «Медикал Он Груп» – (347)255-88-00, medongroup.ru

Мы живем в гражданском браке. Можем ли мы претендовать на ЭКО? Можете. Для проведения процедуры вступать в брак необязательно. На ЭКО могут рассчитывать и одинокие женщины, но им придется дополнительно оплатить стоимость донорской спермы.

Как узнать свое место в очереди? Лист ожидания формируют в электронном виде. Писать настоящие имена и фамилии запрещено законом о персональных данных, поэтому каждой пациентке присваивают персональный код. Благодаря этому можно отслеживать движение очереди через интернет на сайте регионального Минздрава по ссылке ﻿.

Что бесплатно, а за что нужно заплатить? С того момента, как вас включат в очередь, все процедуры оплачиваются по ОМС. То есть для вас они — бесплатные. Сюда входят и приемы врача, и процедуры, и препараты. При необходимости в рамках бесплатной программы можно заморозить эмбрионы (выживут сильнейшие, так повышается процент благоприятного исхода), гаметы или сперматозоиды (это позволит хранить их несколько лет) или провести так называемое внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона (если будущая мама заболела или слаба, эмбрион замораживают и подсаживают спустя какое-то время). Если используются донорские ооциты (женские клетки), сперматозоиды, эмбрионы или услуги суррогатной матери, ОМС уже не оплатит. За это, при необходимости, придется платить самостоятельно.

Какие есть противопоказания? В основном это серьезные заболевания, при которых беременность может негативно сказаться на здоровье. Это туберкулез, гепатит, ВИЧ, сифилис, некоторые психические расстройства, онкологические заболевания. Полный перечень можно почитать в приложении №2 Приказа Минздрава России от 30.08.2012 №107н.

Есть предельный возраст для проведения ЭКО? По закону предельный возраст пациентки для проведения программы ЭКО не ограничен. Однако помните, что с возрастом запас яйцеклеток у женщины значительно сокращается и могут потребоваться донорские.

Первая попытка ЭКО не увенчалась успехом. Можно взять направление на вторую? Да. С 2019 года количество процедур не ограничено.