Как жителям Башкирии сделать ЭКО бесплатно
Как жителям Башкирии сделать ЭКО бесплатно Фото: ИА «Башинформ»
ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение, едва ли не единственная возможность стать родителями для тысяч бездетных пар. В России это бесплатная услуга, получить которую можно за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Ежегодно в республике этой возможностью пользуются более двух тысяч женщин. В 2020 году Башкирия выделила дополнительно 83 млн рублей, что позволит сократить очередь еще на 650 человек.
Что это за процедура, какие могут быть противопоказания и кто может рассчитывать на бесплатное ЭКО, читайте в нашем материале.
Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют «в пробирке». Эмбрион развивается в условиях инкубатора в течение двух-пяти дней, после чего его переносят в матку.
- Нужно обратиться в женскую консультацию к акушеру-гинекологу. Врач назначит обследование и анализы, сдать которые должны оба партнера. Пока — всё за свой счет.
- Если диагноз «бесплодие» подтвердится, врач подготовит выписку с результатами обследования и заключение, что необходимо лечение методом ЭКО.
- Эти документы нужно принести в Республиканский медико-генетический центр, который находится по адресу: Уфа, ул. Чернышевского, 41, 2-й этаж, кабинет ЭКО. Время приема: понедельник, среда, пятница – с 09. 00 до 15.00; вторник, четверг — с 12.00 до 18.00. Контактный номер +7(347) 246-83-97.
- Комиссия проверит, все ли правильно оформлено, и поставит вас в очередь. Сколько ждать — будет написано в документах, которые вам дадут.
- Выбрать клинику.
— Республиканский медико-генетический центр — (347)251-20-19 rmgcufa.ru
— Клиника «Мать и Дитя» — (347)293-03-03 mamadetiufa.гu
— Клиника «Семья» — (347)246-10-20 medufa.ru
— Клиника «Здоровье женщины» — (347)248-13-56 eko-rb.ru
— Клиника «Медикал Он Груп» – (347)255-88-00, medongroup.ru
При необходимости в рамках бесплатной программы можно заморозить эмбрионы (выживут сильнейшие, так повышается процент благоприятного исхода), гаметы или сперматозоиды (это позволит хранить их несколько лет) или провести так называемое внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона (если будущая мама заболела или слаба, эмбрион замораживают и подсаживают спустя какое-то время).
Если используются донорские ооциты (женские клетки), сперматозоиды, эмбрионы или услуги суррогатной матери, ОМС уже не оплатит. За это, при необходимости, придется платить самостоятельно.
- В свою страховую компанию (номер написан на полисе)
- ГБУЗ Республиканский медико-генетический центр +7(347) 246-83-97
- «Горячие линии» Минздрава +7(347) 218-00-53; 218-00-76; 218-00-83.