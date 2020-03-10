Женщины Башкирии активнее меняют место жительства

Женщины Башкирии активно принимают участие в трудовой миграции. Социологи Института стратегических исследований Башкирии различают два вида миграции: краткосрочную, от месяца до трех, и долгосрочную (чаще всего — безвозвратную) миграцию.

«Если говорить о долгосрочной миграции, то здесь активность выше у женщин, особенно явны тенденции в области переезда из села в город», — поясняет ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований РБ Гульдар Хилажева.

Чаще всего переезд связан с получением образования, поиском работы и решением личных вопросов.

В основном поток долгосрочной миграции складывается в направлении центральных регионов России — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также районов Севера. Кроме того, женщины Башкирии уезжают в Казань и Челябинскую область.

Значительную часть среди них представляют женщины молодого возраста, без семей, которые могут себе позволить поменять место жительства. Вторая категория — это те, которых вынуждает уезжать из дома сложная жизненная ситуация — когда нужно кормить семью.

«Это могут быть женщины в возрасте, у которых есть взрослые дети, либо старшие родственники, готовые взять на себя заботу о маленьких детях. В большинстве случаев женщина с детьми без поддержки в трудовой миграции не может принимать участие», — отмечает Гульдар Хилажева.

По ее словам, исследования показывают, что вахтовые мигранты, как мужчины, и женщины, делают выбор в пользу семьи и дома, в их случае выезды на работу носят вынужденный характер.

«Основная причина — нет необходимого минимума для обеспечения своих семей. Курс, который был объявлен в прошлом году для создания условий занятости в пределах Башкирии, был бы хорошим вложением не только для экономики, но и для развития института семьи», — говорит ученый.