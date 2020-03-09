В Башкирии воздух прогреется до восьми градусов тепла

В Башкирии потеплеет до восьми градусов тепла. Температура воздуха будет плавно повышаться с шести градусов днем 9 марта до восьми градусов в среду, 11 марта. Об этом сообщает республиканский Башгидромет.

В понедельник, 9 марта температура воздуха повысится уже ночью до -1,-6°, днем до +1,+6 градусов. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем дождь со снегом. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-6 градусов, по юго-востоку до -12 градусов.

10 марта ночью осадки в виде дождя и снега, днем дождь, местами небольшой. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5 градусов, днем +2,+7 градусов.

В среду, 11 марта ночью небольшой дождь, местами до умеренного, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,-3 градусов, днем +3,+8 градусов.