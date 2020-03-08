Фото: соцсети Радий Хабиров поздравил женщин стихами Эдуарда Асадова Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров разместил на своих страницах в социальных сетях стихотворение «Ты прекрасная, нежная женщина» поэта Эдуарда Асадова. Посты помечены тэгом #8марта #поздравляем #байрамменән.

Два первых четверостишья стиха-поздравления звучат так:

Ты прекрасная, нежная женщина, Но бываешь сильнее мужчин. Тот, кому ты судьбой обещана, На всю жизнь для тебя один. Он найдет тебя, неповторимую, Или, может, уже нашел. На руках унесет любимую В мир, где будет вдвоем хорошо.

В соцсети «ВКонтакте» пост за три часа набрал более 40 тысяч просмотров, свыше 1000 лайков и 50 комментариев. Пользователи отметили удачный подход Радия Хабирова к выбору автора и текста стиха.

Эдуард Асадов родился в 1923 году. В мае 1944-го был тяжело ранен на фронте и потерял зрение. Асадов писал лирические стихи, поэмы (в том числе автобиографическая «Снова в строй», 1948), рассказы, эссе. Поэт стал популярен с начала 1960-х годов. Его книги, выходившие 100-тысячными тиражами, моментально исчезали с прилавков книжных магазинов. Литературные вечера Эдуарда Асадова, организованные по линии Бюро пропаганды Союза писателей СССР, Москонцерта и различных филармоний, на протяжении почти 40 лет проходили с неизменным аншлагом в крупнейших концертных залах страны, вмещавших до 3 000 человек.