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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил женщин стихами Эдуарда Асадова

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Радий Хабиров поздравил женщин стихами Эдуарда Асадова Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров разместил на своих страницах в социальных сетях стихотворение «Ты прекрасная, нежная женщина» поэта Эдуарда Асадова. Посты помечены тэгом #8марта #поздравляем #байрамменән.

Два первых четверостишья стиха-поздравления звучат так:

Ты прекрасная, нежная женщина,

Но бываешь сильнее мужчин.

Тот, кому ты судьбой обещана,

На всю жизнь для тебя один.

Он найдет тебя, неповторимую,

Или, может, уже нашел.

На руках унесет любимую

В мир, где будет вдвоем хорошо.

В соцсети «ВКонтакте» пост за три часа набрал более 40 тысяч просмотров, свыше 1000 лайков и 50 комментариев. Пользователи отметили удачный подход Радия Хабирова к выбору автора и текста стиха.

Эдуард Асадов родился в 1923 году. В мае 1944-го был тяжело ранен на фронте и потерял зрение. Асадов писал лирические стихи, поэмы (в том числе автобиографическая «Снова в строй», 1948), рассказы, эссе. Поэт стал популярен с начала 1960-х годов. Его книги, выходившие 100-тысячными тиражами, моментально исчезали с прилавков книжных магазинов. Литературные вечера Эдуарда Асадова, организованные по линии Бюро пропаганды Союза писателей СССР, Москонцерта и различных филармоний, на протяжении почти 40 лет проходили с неизменным аншлагом в крупнейших концертных залах страны, вмещавших до 3 000 человек.

Сергей Николаев
Теги: 8 Марта, стихи, поздравление
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