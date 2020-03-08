В «Газпром трансгаз Уфа» подвели итоги турнира Корпоративной хоккейной лиги

















6 марта на ледовой площадке Дворца спорта завершился XI турнир Корпоративной хоккейной лиги ООО «Газпром трансгаз Уфа», организованный Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Уфа профсоюз». За главный трофей на протяжении трех месяцев сражались 13 команд, представляющих различные подразделения предприятия.

В этом году в состязаниях приняли участие 174 человека, среди них – одна представительница прекрасного пола. География участников соревнования охватывает всю республику. Игры проходили на девяти хоккейных площадках в двух дивизионах. В составе сборных – рабочие, инженеры, представители руководства филиалов. Всего во время XI турнира Корпоративной хоккейной лиги ООО «Газпром трансгаз Уфа» было проведено 40 матчей, забито более 450 шайб.

В минувшую пятницу в борьбе за бронзу клюшки скрестили хоккеисты Сибайского и Кармаскалинского филиалов. Исход игры – 3:7, третье место у кармаскалинцев.

За право обладания главным кубком турнира боролись сборная команда уфимских филиалов и администрации (СК УФА) и хоккеисты Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ). Острые моменты, блестящие атаки, удаления – все это могли видеть зрители в процессе игры. Обе сборные начали встречу в достаточно высоком темпе, но никак не могли открыть счет встречи. Однако во втором периоде игрок СК УФА Руслан Хакимов смог распечатать ворота соперников. Но уже буквально через пару минут хоккеистам УТТиСТ удался быстрый гол – Тимур Алишев сравнял счёт. Следом за ним последовали еще две шайбы в ворота СК УФА. Казалось, что удача в этот день на стороне второй команды. Но не тут-то было! Игроки СК УФА устроили штурм ворот противника. Итог игры – 4:3.

Таким образом, чемпионами XI турнира Корпоративной хоккейной лиги ООО «Газпром трансгаз Уфа» стала сборная команда уфимских филиалов и администрации Общества. На втором месте – спортсмены Управления технологического транспорта и специальной техники.

Во втором дивизионе третьего места удостоилось Дюртюлинское линейное производственное управление магистральных газопроводов, вторыми стала команда Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР), а первое место завоевала дружина Службы корпоративной защиты (СКЗ).

По итогам турнира определены лучшие игроки в отдельных номинациях. Лучшими нападающими I и II дивизионов КХЛ Общества стали Руслан Хакимов (СК УФА) и Артур Мансуров (СКЗ). Лучшими защитниками признаны Денис Гарифуллин (Кармаскалинский филиал) и Рашид Нагазетдинов (УАВР). Звания «Лучший игрок» удостоены Леонид Голованов (УТТиСТ) и Тимур Мигранов (Дюртюлинский филиал). Титул лучшего вратаря присужден Даниилу Романову (СК УФА) и Роберту Ханьярову (СКЗ).

Церемонию награждения провели генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов и председатель ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» Максим Свияжский.

– Приятно видеть, что год от года уровень игры растет. Вы, как всегда, на высоком уровне показали отличную подготовку и сыгранность, – отметил Шамиль Шарипов . – Хоккей – это один из видов спорта в «Газпром трансгаз Уфа», который объединяет сотни наших работников. Благодарю все команды за подаренные эмоции и зрелищные игры!

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» уделяется большое внимание развитию спорта, и создаются все условия для занятий им. Встречи газотранспортников – любителей хоккея – на ледовых аренах республики стали уже доброй традицией и проходят одиннадцатый год подряд. На протяжении многих лет Общество активно участвует в развитии любительского хоккея в Башкортостане. Ежегодно по инициативе предприятия проводятся встречи и мастер-классы для детей со звездами российского спорта. Регулярные товарищеские матчи юношеских команд региона с командой «Российская пресса», в составе которой играют известные комментаторы, эксперты и ведущие федеральных каналов, также способствуют привлечению молодежи к активному занятию хоккеем.