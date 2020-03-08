Фото: соцсети Республиканский Роспотребнадзор рассказал об уловках продавцов некачественных цветов Фото: соцсети

В преддверии Международного женского дня, на который в России традиционно приходится пик продаж цветочной продукции, Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщило жителям об уловках продавцов некачественных цветов и дало рекомендации по выбору хороших букетов.

Как сообщают в ведомстве, лучше всего покупать букет, собранный при вас. При сборе отдавайте предпочтение полураспустившимся цветам, проверьте, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Недобросовестные продавцы часто прибегают к уловкам, для того чтобы сбыть некачественные товар. К примеру, обрывают подсохшие и потемневшие лепестки, маскируя изъяны яркой упаковкой. Среди других обманных приемов – сбор увядающих цветов в букеты или большие композиции со свежесрезанными, заматывание бутонов бумагой или тканью, декорирование красителями и блёстками.

Бутон свежего цветка должен быть гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Он не должен стягиваться резинкой (у тюльпанов) или закрепляться у основания липкой лентой (у гербер). Бутон розы должен быть твёрдым у основания. Ещё у розы должна быть "рубашка" — защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Их продавец чаще всего удаляет в присутствии клиента, при сборке букета.

Особое внимание нужно обратить на срез стебля — он должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Почерневший или пожелтевший срез указывает на то, что цветок срезали давно и долго держали без воды. Перед покупкой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют взять товар за кончик стебля – у свежесрезанного цветка он не должен наклониться.

Перед тем как поставить букет в вазу стебли лучше еще раз обрезать на 2-3 сантиметра и удалить нижние листья. Цветы любят прохладное место, без сквозняков, отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Не стоит забывать и том том, что для одних цветов лучше подходит прохладная вода, а для других — комнатной температуры.

Также в Роспотребнадзоре рекомендуют добавлять в воду специальный порошок для продления свежести. Если его нет, в воду можно добавить две ложки сахара (для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем) или растолчённую таблетку аспирина (для роз).