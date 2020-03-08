Фото: администрация Уфы В Уфе за парковку на газонах, детских и спортплощадках оштрафовали 17,5 тысяч водителей Фото: администрация Уфы

В 2019 году в Уфе за нарушение правил парковки, размещение движимого имущества в неположенных местах (газонах, цветниках, иных озелененных территориях, детских и спортплощадках) было составлено в общей сложности около 17,5 тысяч протоколов. Такие данные ИА «Башинформ» предоставили в Центре общественной безопасности Уфы.

Штраф за нарушения правил парковки для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, для юридических – от 20 до 30 тысяч. За повторное нарушение штраф будет существенно выше: для граждан от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц от 15 до 20 тысяч, юридических – от 35 до 50 тыс. рублей.

С апреля по декабрь 2019 года в целом по Башкирии было собрано 30,3 миллиона рублей штрафов за парковку на газонах. Всего за этот период административными комиссиями вынесено свыше 24 тысяч постановлений о наложении административного штрафа за размещение транспортных средств на озелененных и иных территориях.

Как показывает статистика, количество автомобилей, паркующихся на озелененных площадках, стало снижаться. Этому способствует как понимание водителями возможности применения к ним штрафных санкций, так и проводимая муниципалитетами работа по организации новых парковок и установке ограждений для газонов и клумб.