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7 марта Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров утвердил схему достройки проблемных домов в Октябрьском

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров утвердил схему достройки проблемных домов в Октябрьском Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание, на котором была утверждена схема достройки проблемных домов № 18 и 19 жилого комплекса «Весна» в Октябрьском.

Дольщики должны были получить квартиры до конца 2017 года, напомнили в пресс-службе главы республики. Застройщик — ООО «СУ-4», свои обязательства не исполнил. Объекты передали компании «Ролстрой», однако в апреле 2019 года директор организации объявил о невозможности завершения работ. Во время рабочей поездки в Октябрьский Радий Хабиров встретился с дольщиками и взял ситуацию под личный контроль.

На совещании главе республики доложили, что для достройки двух многоквартирных домов необходимо 140 млн рублей. Кроме того, комплексное развитие микрорайона предусматривает строительство инфраструктуры, школы и детсада, для чего ресурсов застройщика не хватает.

Радий Хабиров сказал, что республика готова помочь в части возведения социальных объектов и инфраструктуры.

Представитель дольщиков Альфия Васильцова сообщила, что жители согласны на получистовую отделку квартир. Это также уменьшит затраты на достройку объектов.

В соответствии с утвержденным планом первый дом введут в эксплуатацию до конца года, а второй – в марте 2021 года. Строительство детского сада в микрорайоне начнут в следующем году.

ИА «Башинформ»
Теги: обманутые дольщики, достройка
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