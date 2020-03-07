Управляющая компания выплатила зарплату работникам только под нажимом приставов

В Нефтекамске управляющая компания выплатила задолженность по зарплате только после вмешательства правоохранительных органов. По решению суда приставы приступили к взысканию долга четверым работникам на сумму 216 тыс. рублей и обнаружили, что имущества, которое можно было бы реализовать для покрытия долга, у организации нет, средств — тоже. У фирмы была только дебиторская задолженность — деньги, которые ей задолжали контрагенты. Взыскание было обращено на долг, причитающийся компании. Вскоре работники ЖКХ смогли получить свой заработок, а у фирмы дополнительно взяли 40 тыс. руб. исполнительского сбора — за то, что требование суда не было исполнено в срок.

«Взыскание заработной платы входит в категорию приоритетных направлений службы судебных приставов. Своевременное получение зарплаты — это главное право любого гражданина», – отметили в УФССП по РБ.