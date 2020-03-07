Фото: Минздрав Башкирии В Башкирии врачи проверили здоровье ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Минздрав Башкирии

В Месягутово бригада врачей центральной районной больницы выезжала на дом к четырем ветеранам Великой Отечественной войны для обследования. Их осмотрели врач-хирург, гериатр, окулист, невролог, психиатр, были проведены диагностические и лабораторные исследования.

«Врачи больницы знают каждого участника войны, нам известно об их проблемах со здоровьем. Мы прислушиваемся к жалобам и, основываясь на результатах обследований, организуем дальнейшее лечение. Стараемся сделать все возможное, чтобы ветераны встретили 75-ю годовщину Великой Победы в добром здравии», — сообщил главный врач ЦРБ Валерий Трофимов.

Мобильная бригада врачей посетит всех ветеранов района по графику.