Поликлиники Башкирии в праздники работают до 16.00
Минздрав Башкирии сообщил о графике работы медицинских учреждений в праздничные дни. 8 и 9 марта амбулатории и поликлиники бдут работать по графику праздничного дня – с 8.00 до 16.00. Вызовы, в том числе неотложных, будут приниматься до 15.00.
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