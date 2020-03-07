Фото: администрация Уфы В Башкирии ожидается усиление южного ветра Фото: администрация Уфы

Синоптики предупреждают об усилении южного ветра до 15-20 м/с местами по Башкирии, в том числе в Уфе. МЧС просит быть осторожнее и внимательнее. Нужно стараться избегать нахождения рядом с рекламными баннерами, линиями электропередачи, деревьями, шаткими и ненадежными конструкциями. Автомобили лучше не парковать вблизи зданий, особенно высотных, а также рядом с заборами, деревьями, электроопорами.