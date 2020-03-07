Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.51 ↑

EUR 75.84 ↓

7 марта Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается усиление южного ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Башкирии ожидается усиление южного ветра Фото: администрация Уфы

Синоптики предупреждают об усилении южного ветра до 15-20 м/с местами по Башкирии, в том числе в Уфе. МЧС просит быть осторожнее и внимательнее. Нужно стараться избегать нахождения рядом с рекламными баннерами, линиями электропередачи, деревьями, шаткими и ненадежными конструкциями. Автомобили лучше не парковать вблизи зданий, особенно высотных, а также рядом с заборами, деревьями, электроопорами.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС, усиление ветра, предупреждение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Он весь поломанный»: отцу пятерых детей из Башкирии из-за ЧП на вахте ампутировали руку
Отец пятерых несовершеннолетних детей — 45-летний Рамиль Инсафутдинов упал с восьмиметровой высоты, находясь на работе в Нефтеюганске. Семья проживает в
Оценили вклад женщин; под Уфой могут снести сотни домов; причина ям - неделя в Башкирии
Радий Хабиров охарактеризовал уфимцев и обещал обратиться к Путину; учительницу уволили за травлю ученицы; подробности уголовного дела мэра Октябрьского;
Арбитр матча «Краснодар»-«Уфа» Станислав Васильев отстранен от судейства на два тура РПЛ
Российский футбольный судья Станислав Васильев отстранен на два тура российской Премьер-лиги. Причиной послужили ошибки в матче 20 тура РПЛ «Краснодар» -
Какой в Башкирии будет погода на 8 марта
В Башкирии синоптики сообщают о погоде в Международный женский день. 8 марта на территории республики благодаря теплой стороне антициклона температура
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть