В Уфе 11 марта пройдут общественные слушания по проекту преобразования Советской площади

Жители Уфы приглашаются на общественные слушания по проекту организации Советской площади и улицы Советской. Замечания и предложения принимаются Главным управлением архитектуры и градостроительства администрации города: обращением на электронную почту uaig@ufanet.ru, или личным обращением в офис Главархитектуры по адресу: ул. Российская, д. 50 (каб.№40).

Замечания и предложения принимаются до 15.00 10 марта 2020 г.

Время проведения общественных слушаний — 11 марта 2020 г. в 18.30 в актовом зале БГПУ (ул. Октябрьской Революции, 3а).