Какой в Башкирии будет погода на 8 марта
Какой в Башкирии будет погода на 8 марта Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии синоптики сообщают о погоде в Международный женский день.
8 марта на территории республики благодаря теплой стороне антициклона температура воздуха повысится ночью до -2,-7, днем до 0,+5 градусов.
Однако из-за порывистого ветра погодные условия будут менее комфортными. В северных районах пройдут осадки в виде дождя и снега.
9 марта температура воздуха повысится уже ночью до -1,-6, днем до +1,+6 градусов. По северу осадки сохранятся. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.