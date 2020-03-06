Фото: ИА «Башинформ» Какой в Башкирии будет погода на 8 марта Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии синоптики сообщают о погоде в Международный женский день.

8 марта на территории республики благодаря теплой стороне антициклона температура воздуха повысится ночью до -2,-7, днем до 0,+5 градусов.

Однако из-за порывистого ветра погодные условия будут менее комфортными. В северных районах пройдут осадки в виде дождя и снега.

9 марта температура воздуха повысится уже ночью до -1,-6, днем до +1,+6 градусов. По северу осадки сохранятся. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.