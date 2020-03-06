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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при Правительстве России.

Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие посещали Италию.

Состояние всех пациентов удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.

Ранее в России были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией — в Тюмени, в Забайкальском крае, в Санкт-Петербурге и в Москве.

В Уфе на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение создать 100-тысячный резервный запас защитных масок.

Заместитель главного санитарного врача по РБ Галина Пермина доложила, что в Башкортостане с января организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Все прибывшие в республику из Китая прошли тщательные обследования, фактов заболевания COVID-19 ни у кого не обнаружено.

«Мы обучаем медиков противодействовать заражению коронавирусом, проводим учения в лечебных учреждениях, – сказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин. – Все больницы оснащены необходимым оборудованием, обеспечены необходимым запасом медикаментов и средствами защиты».

Из-за заболевших коронавирусом в Москве, в Башкирии проводятся дополнительные проверки состояния здоровья всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. В течение двух недель все они наблюдаются по месту жительства, а в случае выявления опасных симптомов проводится экстренная госпитализация.

Розалия Валеева
Теги: коронавирус
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