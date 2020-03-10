Как жительница башкирского Зауралья развивает производство национального напитка

Фото: Валерий Шахов



















Фото: Валерий Шахов

Несколько лет назад Гульназ Азатова, предпринимательница из башкирского Сибая смогла реабилитировать забытый среди соотечественников национальный овсяной напиток — бузу. В начале пути покупателей было не больше десяти человек. А объем продаж в неделю — всего 20 литров овсяного напитка. Сейчас ее цех производит уже 700 литров бузы в неделю, а поставляется продукция в 60 уфимских магазинов, в том числе сеть магазинов «Лукошко», и около 80 магазинов города Сибая и Баймакского района.

О том, как ей удалось вывести забытый продукт на рынок и победить, Гульназ Азатова рассказала в эксклюзивном интервью агентству «Башинформ».

Мы встретились в ее цеху в Сибае ранним утром. Готовилась партия для отправки в Уфу на ярмарку. Бело-бежевый напиток бережно разливался в фирменные бутылки.

— Что это за напиток — буза?

— Это напиток всех тюркоязычных народов. Его пили в древности и татары, и башкиры, и узбеки, и казахи. Просто исходные ингредиенты у всех разные. Турки, например, готовят бузу из овса и пшеницы, и едят ее ложками. У башкир принято делать ее из овса и варить до состояния киселя. Ее пьют и взрослые, и дети. Особенно ценят ее бабушки и дедушки за полезные свойства.

Для ее приготовления используется фильтрованная вода и овес. Мы его моем, сушим, дробим на спецмельнице. Добавляем крупу геркулес в соотношении 1 к 1, добавляем сахар. Вода закипает, закладываем смесь и при определенной температуре варим.

В 2012 году я каждую третью бочку я выливала — не удавалось достичь нужного качества и консистенции. Сейчас мы работаем по собственной, нами разработанной технологии, осечек не бывает.

Буза готовится двое суток. В первый день массу варят, потом она настаивается, выдерживается, и только на второй день выцеживается. К обеду готова к употреблению. Но буза будет свежей, без кислинки.

Мы не добавляем никаких дополнительных ингредиентов, чтобы сохранить традиционный метод приготовления бузы. Сразу после розлива в бутылки напиток напоминает по вкусу жидкую овсяную кашу. Если буза постоит, то начнется процесс брожения: и тогда можно говорить о полной готовности бузы. Самая полезная — кисленькая.

- Откуда вы узнали про нее и почему именно бузу решили производить?

— В детстве нам мама варила бузу по рецепту соседки — напиток был полезный, но пресный и на детский вкус — не сладкий. Для того, чтобы дети пили ее, мама добавляла в нее варенье, мед. Надо сказать, что готовить ее в домашних условиях непросто. Процесс долгий. Надо ее сварить, процедить, настаивать. Порой маме было совершенно некогда этим заниматься. Я задумалась — а почему в магазинах ее не продают?

Я сама 2011 году закончила Сибайский институт БГУ, специальность «менеджмент организации». Защитила дипломный проект на тему «Бизнес-планирование производство забытого национального напитка «буза», после окончания учебы решила попробовать продавать ее на рынке. Родители поддержали, сказали, все надо попробовать. Мама моя занимается предпринимательской деятельностью, с детства лет с 12 я помогала ей в магазине, заменяла ее, товар принимала.

Надо сказать, что к этому моменту, а это было в 2012 году, я считала себя уже опытным предпринимателем. Родители к окончанию вуза подарили мне сто тысяч рублей. На эти деньги (снова по совету родителей) — я купила ларек на красной линии в центре Сибая и стала там печь сосиски в кляре. Такого в городе еще не было, место быстро стало популярным. И свои первые предпринимательские деньги я заработала очень легко и быстро. И, казалось, так будет всегда и бузу ждет такой же успех.

Я начала варить дома, в 10-литровых кастрюлях. Вышла на рынок. Бузу знал один человек из 10. Решила получить сертификат, разрешение на продажу. Пошла в сертификационный центр, специалистам напиток дала попробовать. Одному понравилось, другому нет… Но специалисты «от души» мне сказали: на рынке товар не пойдет, так как его никто не знает, а на рекламу нужно много денег. И в скором времени, говорили они, я сама это пойму. Родственники и знакомые тоже переживали, не верили в победу.

— И что, сдались?

— Нет. Бог одарил целеустремленностью, упрямством. И тех «специалистов» я не послушала.

Про себя решила — докажу, что бузу будут пить. Оставшиеся после сертификационного центра бутылки в машине начали бродить. «Ядреную» бузу вывезла на рынок, сделала дегустацию. У меня ничего особенного не было: только бутылка, ведро с бузой, кувшин и стаканчики. Кто-то думал, что это молоко, подходил. Я рассказывала, что это буза, национальный напиток. Чего я только не услышала! И «бражку» продаю, и из «воздуха» пытаюсь деньги сделать. Было разочарование. Думалось, что, наверное, этот напиток действительно не пойдет, и его никогда не раскрутить.

Те, кто отговаривал — оказались правы. Я продала только две бутылки. Поехала домой расстроенная. На пороге встретила мама вопросом в лоб: «Ну что?». Я в сердцах ответила: «Бузу надо вылить. Прокисла». И рассказала, как прошел первый день «на передовой».

Тогда мама мне сказала: «ты думаешь предпринимателем быть легко? Я хотела, чтоб ты сама в этом убедилась, и не стала тебя отговаривать от этой идеи. Если хочешь добиться своей цели, нельзя сдаваться с первого раза. Ищи причины, почему у тебя буза не пошла, может, товар не так преподнесла. Надо найти и дать изюминку товара, выяснить вкусы людей. Вывези на рынок свежеприготовленную бузу, объясни людям, что это такое, сделай брошюрки». Это дало мне толчок выйти на базар на следующие выходные.

Взяла 10 полуторалитровых бутылок, распечатала брошюрки, где написала — что такое буза, оставила номер телефона и отметила, что возможен предварительный заказ и доставка до дома.

Во второй раз я продала все бутылки за полтора часа. Первые клиенты пошли со второго базара. На следующий день мне позвонили: «У нас аят (поминки), нам нужно пять литров бузы». Это был мой звездный час.

За лето я вышла на объем 40 литров. На воскресный базар я готовилась с раннего утра субботы. У меня кухня кипела! Родители в то время держали коров — молоко надо перерабатывать, прокисает. Мама гонит меня от плиты, а я тут со своей бузой, кастрюлями…

— Однако, родители вас поддерживали.

— Да, я многим обязана родителям. Папа 15 лет работал главой администрации. Мама была предпринимательницей, на себе возила баулы с товаром. Потом открыли магазины. Они никогда не желали мне своей судьбы. Папа всегда говорит: «торговля — это не сушки есть».

Мама жалела меня и не хотела, чтобы я прошла через то же, что и она. «Я хочу, чтобы ты надела блузку и пошла на работу. Отработала свое и пришла домой», — всегда повторяла мне. Но я себя в таком режиме не видела. Но мое упрямство стать предпринимателем было сильнее, я их не слышала, поэтому родителям пришлось смириться с этим.

По совету родителей все же получила юридическое образование. Стала работать помощником адвоката, одновременно пекла сосиски в кляре и пыталась продвигать бузу. Проработала шесть месяцев. Потом поняла или быть предпринимателем или просто помощником адвоката. Но сидеть в кабинете напротив компьютера мне было не по душе и я ушла с работы.

Стало понятно, что нужен цех и нужно оборудование и деньги на него. Стала присматривать, искать.

— Муж знал, что его будущая супруга — доморощенная бизнес-леди?

— Когда мы с ним познакомились, он около месяца не знал, чем я занимаюсь. Я выходила на свидание — а от меня пахло сосисками. Будущий муж думал, что я такая хозяюшка, готовила ужин для своих пяти младших братьев и сестер. На самом деле я успевала пропитаться ароматами в своем ларьке, пока забирала выручку. Дома никогда не готовила. У нас в семье было разделение: я была правой рукой мамы, при необходимости заменяла продавцов в магазине, а сестренки отвечали за порядок и посуду. Готовить меня научила свекровь.

Когда мы ждали пополнение, сил на приготовление бузы не оставалось. Пришлось приостановить производство на полтора года.

— Не было ли опасений, что за это время кто-нибудь займет перспективную нишу?

— Нет. Думала — если подхватят, Сибай город большой, клиентов всем хватит. Когда я только начинала торговать бузой, в конце лета бабушки, которые продавали молоко, стали тоже выносить на реализацию и бузу.

— Когда решились возобновить производство?

— Мы жили у свекров, у них огромный дом. С черным ходом и подсобкой. «Какое удобное помещение» — подумала я, когда впервые его увидела. Раньше оно было топкой, площади для варки бузы хватало и плита там была. Свекр предложил — «свою бузу вари здесь».

Восстановилась, решила попробовать. Точка с сосисками работала. Родители мужа поддержали. Начала там готовить, они сына смотрели. На свой ларек повесила объявление, в социальных сетях опубликовала новости. Люди заинтересовались, вышла статья в газете.

Объемы увеличивались — появились заказы на пять, десять литров.

И тогда вопрос об оборудовании встал ребром. Поехала на завод, инженерам рассказывала технологический процесс, показывала сита, ведра — то есть объясняла, как именно я готовлю бузу.

Они все записали. Разработали линию, оборудование в которой на 3,5 млн рублей. Большие деньги. Стала искать. Ездила на форумы, конкурсы. Но не проходила, всегда чего-то не хватало для субсидии… справки, убеждения, мне снова говорили, мол, напиток не известный, вы не сможете выйти на большой объем и не оправдаете расходы на оборудование. Сейчас я могу убедить, что буза — перспективный продукт, и его должны пить все, а тогда-то я только начинала.

Зато поняла, что ни на кого нельзя рассчитывать — и только на себя.

Освоила программу 1С, выучилась на рекламного агента. Администрация района меня поддержала, предоставив помещение по льготной программе в бизнес-инкубаторе.

Понимала, что надо выходить на следующий уровень.

То, что муж накопил на севере (мы собирали деньги на свою квартиру), решили вложить в оборудование. Получилось более 500 тысяч рублей.

— И сейчас супруг стал развивать это направление?

— Да. Муж бросил основную работу, перестал ездить на вахты. У нас двое маленьких детей. Нужно всегда кому-то вести бизнес, потому что если чуть-чуть остановишься — отстанешь.

Я веду учет, снимаю пробу — слежу за качеством, какая буза уходит на рынок, собираю заказы, хожу на профильные выставки. Всем остальным занимается муж.

— Удается ли сохраняться баланс между бизнесом и семьей?

— Когда у нас был один ребенок, я развивала бизнес, муж был на севере. Я рано отдала старшего сына в садик. Когда забеременела вторым — пришло осознание, что мы гоняемся за заработком, не удержались от иллюзии всех молодых людей, которые стремятся к жизни, в которой на все бы хватало. Дочку родила — озарило. Я неправильно воспитывала сына. Свекр нянчил малыша, я ездила куда-то, добивалась чего-то. Я поняла, что деньги — не цель жизни. Муж приезжал с севера — сколько не зарабатывай, этих денег недостаточно: начинаешь больше зарабатывать, хочется еще больше. Жизнь вдали от семьи по 1,5-2 месяца — никакие деньги не компенсируют. Когда его однажды оставили на третий месяц работы, я разревелась — было очень тяжело и бизнес вести и ребенком смотреть. С утра как белка в колесе, а вечером не помнила, как засыпала. Вроде бы замужем, а мужа нет рядом, да и супруг сам устал от такой жизни.

Сейчас у нас другое отношение к деньгам. Бизнес — это наше любимое дело. И не нужно горы сворачивать. Цель есть, потихоньку идем к ней. Вечером, после 17 часов — мы только семья, мы с детьми. К счастью, поняли, что изобилие не в деньгах, а в семье — в тепле и уюте среди родных. Сын был очень капризным, сейчас изменился. Стал очень внимательным. Оказывается, увлекается насекомыми: теперь вместе ходим на выставки, изучаем книги по теме.

— Какие планы?

— Мечта производить 1000 литров в день, и купить все оборудование, которое мне разработали, чтобы удовлетворить спрос крупных торговых сетей. Пока я смогла приобрести линию лишь в усеченном варианте: у меня есть варочный и охлаждающий аппараты. Еще поставила цель — освоить производство и других продуктов питания.