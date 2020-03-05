Фото: Соцсети В Уфе пропал арт-объект с куницей, установленный около ГКЗ «Башкортостан» Фото: Соцсети

В Уфе на улице Ленина около ГКЗ «Башкортостан» место арт-объекта «Скамейка с куницей» стало пустым. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Куница растаяла вместе со снегом?» — задаются вопросом уфимцы.

Как объяснили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Кировского района Уфы, отсутствие куницы — временно. Арт-объект, который некогда активно обсуждали пользователи социальных сетей, вернется на место, как только отпадет надобность в использовании коммунальной техники.