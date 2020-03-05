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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жилищную проблему сироты из Башкирии обсудили на федеральном телеканале

ОБЩЕСТВО

Проблему сироты из Башкирии 37-летней Натальи Зыряновой, которая в течение длительного времени не может добиться жилья от государства, обсудили в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Женщина воспитывалась в детском доме, по закону ей после выпуска полагается жилье площадью 14 квадратных метров.

Как пишет на своей странице в Facebook уфимский юрист Павел Деркач, Наталья Зырянова не вставала на учет как нуждающаяся в жилье, и спустя 17 лет обратилась в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока о постановке на очередь. Суд это право восстановил и обязал администрацию Уфы предоставить жилое помещение площадью не менее 14 квадратных метров.

В администрации были готовы предоставить благоустроенную однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра, однако Наталью Зырянову жилье с такой площадью не устраивает, так как она родила двоих детей и ей нужна двухкомнатная квартира.

Женщина устроила одиночный пикет у Дома Правительства, встала на колени. После этого случая была инициирована доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело о возможной халатности со стороны чиновников администрации. РИА Новости передает, что детский омбудсмен Анна Кузнецова также проверит ситуацию с сиротой из Уфы.

В настоящее время женщина со своими двумя детьми живет в садовом домике. Как стало известно, в настоящее время Зырянова стоит в очереди на получение жилья и квартиру она получит в сентябре 2020 года.

Сейчас следователи устанавливают причины возможного бездействия чиновников, допрашиваются работники городской администрации. В ходе проверки действиям должностных лиц администрации города будет дана правовая оценка. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

ИА «Башинформ»
Теги: жилье, обеспечение жильем, сироты
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