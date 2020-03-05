Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ В Уфе росгвардейцы нашли заблудившегося ребенка и вернули его домой Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

В Уфе вечером 4 марта росгвардейцам от коллег из полиции поступило сообщение о пропаже семилетнего мальчика. К стражам порядка за помощью обратилась мать ребенка. По ее словам, сын с друзьями пошел гулять и пропал, домой не вернулся. Женщина описала внешность мальчика и одежду, в которой он ушел. Получив ориентировку, росгвардейцы начали оперативно отрабатывать близлежащую территорию.

«Уже через десять минут после начала поисков, они увидели ребенка, чьи приметы совпадали с внешностью пропавшего. Сотрудники вневедомственной охраны отвезли мальчика в отдел полиции, где его опознала мама. Женщина от всей души поблагодарила сотрудников за оперативное разрешение возникшей ситуации», — сообщили в пресс-службе Росгвардии РБ.