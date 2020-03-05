Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.07 ↓

EUR 73.73 ↑

5 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе росгвардейцы нашли заблудившегося ребенка и вернули его домой

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

В Уфе росгвардейцы нашли заблудившегося ребенка и вернули его домой Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

В Уфе вечером 4 марта росгвардейцам от коллег из полиции поступило сообщение о пропаже семилетнего мальчика. К стражам порядка за помощью обратилась мать ребенка. По ее словам, сын с друзьями пошел гулять и пропал, домой не вернулся. Женщина описала внешность мальчика и одежду, в которой он ушел. Получив ориентировку, росгвардейцы начали оперативно отрабатывать близлежащую территорию.

«Уже через десять минут после начала поисков, они увидели ребенка, чьи приметы совпадали с внешностью пропавшего. Сотрудники вневедомственной охраны отвезли мальчика в отдел полиции, где его опознала мама. Женщина от всей души поблагодарила сотрудников за оперативное разрешение возникшей ситуации», — сообщили в пресс-службе Росгвардии РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: Росгвардия РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии обратится к президенту страны с важным вопросом
На заседании Горсовета Уфы 4 марта глава Башкирии Радий Хабиров напомнил присутствующим, что впереди у Уфы 450-летие. Руководитель республики обратится к
После матча с «Зенитом» голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов может войти в клуб Льва Яшина
Вратарь футбольного клуба «Уфа» может войти в клуб Льва Яшина после 21 тура российской Премьер-лиги сезона 2019/2020. Александр Беленов на данный момент
Уроженец Башкирии, ставший девушкой, поделился впечатлениями о шоу на федеральном канале
В шоу «Холостяк» на популярном федеральном канале принимала участие модель из Башкирии. Заки - бывший мужчина и уроженец города Салавата. Модель и визажи
Руководить Исполкомом Всемирного Курултая башкир будет Галим Якупов
В Исполкоме Всемирного Курултая башкир поменялся руководитель. Общественную организацию возглавил Галим Якупов. Решение было принято на внеочередном засе
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть