Фото: Уфимский планетарий Жители Башкирии 9 марта смогут наблюдать Суперлуние Фото: Уфимский планетарий

В ночь полнолуния, 9 марта, небо украсит Суперлуна. Она будет выглядеть примерно на 12-14% больше, чем Микролуна, и на 7% больше, чем средняя полная Луна. В этот момент Луна пройдет точку перигея и будет находиться на самом минимальном расстоянии от Земли в этом году.

Полнолуние наступит 9 марта в 22.47 часов по уфимскому времени, а через 12 часов 47 минут — 10 марта в 11.34 часов Луна пройдет точку перигея, и в этот момент будет находиться от Земли на расстоянии 357 122 км.

«Ничего необычного в суперлуние не происходит, заметить разницу в размерах и яркости Луны может, наверное, только очень внимательный наблюдатель. В суперлуние ожидается больший диапазон в океанских приливах и отливах, которые, как известно, являются следствием гравитационного воздействия Луны на Землю», — сообщили в Уфимском планетарии.