Архитекторы из Уфы представят свои проекты в Берлине

Проекты уфимских архитекторов покажут в старейшей архитектурной галерее Берлина AEDES.

Работы архитекторов из «КБ 11» Юлии Федяевой, Анны Сазоновой, а также Азата Ахмадуллина были отмечены призами международного жюри Второй Российской молодежной архитектурной биеннале, прошедшей в 2019 году в Татарстане. Теперь проекты уфимских архитекторов оценят международные эксперты в старейшей архитектурной галерее Берлина AEDES.

Архитекторы на примере бывшего завода «Сантехприбор» и территории Портового элеватора в Казани продемонстрируют европейской аудитории решение актуальной для мировых мегаполисов задачи по превращению старых промышленных пространств из территорий «ржавого пояса» в насыщенную функциями городскую среду.

Работы «КБ 11» и архитектора Азата Ахмадуллина можно будет увидеть в берлинской архитектурной галерее AEDES с 13 марта по 29 апреля 2020 года в составе выставки финалистов Второй Российской молодежной архитектурной биеннале — национального проекта, посвященного выявлению и продвижению лучших молодых архитекторов.

В главном зале галереи будут показаны 30 проектов финалистов конкурса, а работы восьми победителей также будут представлены макетами и видеоинтервью.

«Основная идея биеннале — дать возможность молодым специалистам реализовывать уникальные современные проекты. В Берлине молодые архитекторы продемонстрируют решения самых сложных градостроительных задач: ревитализацию двух промышленных зон современной Казани — бывшего завода «Сантехприбор» и Портового элеватора. Отдельный раздел выставки будет посвящен Татарстану как инициатору и региону проведения архитектурной биеннале», — комментирует предстоящую выставку помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Наше бюро предложило, что генератором развития территории бывшего завода должна стать сфера маркетинга и продвижения, именно поэтому одна часть территории (южная) была превращена в маркетологический кластер. Его пространство разыгрывается как средоточие ярких акцентов и активных пространственных форм. Северный участок решается как уникальное общественное пространство, ограниченное существующими стенами промышленных построек и временными павильонами. Основным дизайнерским решением было законсервировать слой строительного мусора на данной территории и превратить ее в незабываемый ландшафтный парк в духе фильма Тарковского «Сталкер». Мы хотели поместить людей в среду, которая могла бы дать им возможность почувствовать дух современной деконструкции, возникающей в результате ежедневного потребления», — прокомментировала представительница уфимского архитектурного бюро «КБ 11» Анна Сазонова.