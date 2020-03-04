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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Такой теплой зимы не было с 1937 года - Башгидромет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Такой теплой зимы не было с 1937 года - Башгидромет Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии такой теплой зимы, как прошедшая, не наблюдалось с 1937 года, сообщает Башгидромет. Температура была выше обычных значений на 7,2 градуса, примерно так, как бывает в марте.

Повышенный температурный режим в этом зимнем сезоне определяли атлантические воздушные массы, в отдельные периоды времени – субтропические воздушные массы, уточняют специалисты.

В декабре было теплее нормы на 4 градуса. Январь 2020 года оказался вторым самым теплым январем за 83 года метеонаблюдений. Среднемесячная температура воздуха превысила норму более чем на 9 градусов. Февраль стал третьим самым теплым месяцем за тот же период наблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила -5,3 градуса, что на 8,4° выше нормы.

Три раза в течение зимы на метеостанции Уфа-Дема перекрывались абсолютные максимумы температуры воздуха. 17 января максимальная температура воздуха составила +2,2 градуса. 4 февраля температура воздуха повышалась до +2,9 градусов, 28 февраля – до +3,9 градусов.

Минувшая зима была снежной. Выпало почти 1,5 нормы осадков -147%. Еще более снежная зима наблюдалась на территории республики в 2000-2001 годах.

По прогнозу Гидрометцентра России, март в республике ожидается на 1,5-2 градуса теплее. Количество осадков предполагается близким к среднемноголетним значениям.

Гульфия Акулова
Теги: погода
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