Личный враг Гитлера поэт Илья Эренбург рассказал о башкирах, умеющих любить и ненавидеть

Башкир Уразаев тихо сказал туркмену Курбанову: «Помоги убить немца». О башкирах, умеющих любить и ненавидеть и ценящих свободу, рассказал личный враг Гитлера, военный корреспондент Илья Эренбург. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Башкиры мирный и добрый народ, но башкиры любят свободу. Не для того они сражались, работали, строили города и села, чтобы немецкие фон-колбасники ими помыкали, как «низшей расой», — писал корреспондент Илья Эренбург в ноябре 1942 года в газете «Красная звезда». — Ненависть жгла сердце молодого башкира Ахметгали Уразаева. Он недавно пришел на передовые. Он знал, что немец рядом – живой немец на нашей земле. Башкир Уразаев тихо сказал туркмену Курбанову: «Помоги убить немца» – так просит человек в пустыне глоток воды. Курбанов показал Уразаеву просеку: «Здесь они ходят. Жди». Терпеливо ждал Уразаев. Наконец показались немцы, они несли бревна. Уразаев застрелил двух фрицев и сразу ожил».

Башкиры умеют ненавидеть, продолжал Эренбург. Есть старое башкирское проклятье подлому врагу: «Пусть дух твой, даджал, выйдет смрадом и мочатся на твоей могиле свиньи! Да ползают на твоей могиле жабы и жрут землю, порождение тьмы!»

Башкиры умеют любить. «Не оставил старшина Хазиф Мажитов бойца Науменко, под огнем он перевязал раненого друга, а после лег за пулемет», — рассказывает Эренбург и напоминает, что много лет назад русские казаки и башкиры вместе сражались за вольность. Башкир вел в бой патриот, батыр и поэт Салават Юлаев. А в 1812-м вместе с русскими башкиры гнали Наполеона. Тогда французский мемуарист Дюпюи писал: «Нас особенно угнетали отряды башкир, вооруженных копьями и луками». А фрицы увидали башкир, вооруженных автоматами. Так, Хайрулла Кулумбетов из миномета уничтожил роту немцев. Салават Карымов истребил сто пятьдесят двух фрицев, говорится в публикации. Неудивительно, что некто доктор Мейер писал в газету «Дейче цейтунг фюр Остланд»: «Нужно добавить, что в донских степях мы вынуждены сражаться с людьми дикими, но не ведающими страха, принадлежащими к племени башкир».

Не дикарю – фрицу, хоть и в звании «доктора», говорить о культуре, писал Эренбург, заметив: «Но кто в Германии не «доктор»? Даже вор Ферстер, состоявший в отряде форточников, грабивших музеи, и тот – «доктор». Но насчет бесстрашия башкир фриц Мейер не ошибается: башкиры храбрый народ». Под ураганным огнем врага башкир Бейгужин не раз обеспечивал связь. Когда шли бои под Юшковым бойцы говорили о легендарной храбрости лейтенанта Мансура Юлдашбаева. Таков народ. У Мансура пять братьев – Сагдат, Давляд, Шайхам, Анвар и Анас, и все они на фронте, кто летчик, кто пехотинец, кто кавалерист, рассказывают в газете.

Бойцы сидели в блиндаже, мечтали, думали о своих семьях. Андрей Кузнецов читал письмо от жены из Сибири. Микола Грищенко тихо напевал песню о Днепре, а башкир Хазиф Мажитов взял карандаш и начал писать письмо своей дочке. Он много повидал, бил немцев, был ранен. На груди его великие слова: «За отвагу». «Гюльзифа, — писал Хазиф, — не напрасно я тебе дал такое хорошее имя. Никогда не смогут немецкие шакалы тронуть тебя. Передай матери и всем родным, что твой отец бил и будет бить фашистов».

«Красивое имя Гюльзифа. Оно означает по-башкирски «красный цветок». Много в России разных имен и разных цветов. А Россия – одна, и за нее рядом с русскими сражаются бесстрашные башкиры», — приводит публикацию Эренбурга газета «Красная Башкирия» 22 ноября 1942 года.

В годы Великой Отечественной войны русский писатель и публицист Илья Эренбург (1891-1967) был корреспондентом газеты «Красная звезда», писал для других газет и Совинформбюро. Прославился пропагандистскими антинемецкими статьями. Известен как автор первого в русской литературе употребления словосочетания «День Победы». Автор лозунга «Убей немца!», широко использовавшегося в плакатах. Адольф Гитлер объявил его злейшим врагом Германии и лично распорядился поймать и повесить Эренбурга.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.