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Угрозы заразиться коронавирусом через посылки нет - Всемирная организация здравоохранения

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Угрозы заразиться коронавирусом через посылки нет - Всемирная организация здравоохранения Фото: ИА «Башинформ»

Всемирная организация здравоохранения считает безопасными посылки из того района Китая, где отмечена вспышка коронавируса (2019‑nCoV).

Организация отмечает, что длительность выживания вируса 2019‑nCoV на поверхностях пока точно не установлена, однако предполагается, что по этому параметру он схож с другими представителями семейства коронавирусов.

По данным исследований, сообщает «Rusbase», вирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий: тип поверхности, температура и влажность окружающей среды.

Также подчеркивается, что торговые площадки Китая предупреждают, что заказанные товары могут задерживаться из-за сложившейся сейчас ситуации с коронавирусом. Например, AliExpress в соцсетях сообщает, что проблема заключается в логистике.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но из-за коронавируса могут быть некоторые задержки. В памятке ВОЗ сказано, что на самих посылках его нет, однако отправка и доставка могут требовать больше времени».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создадут 100-тысячный резервный запас защитных масок из-за коронавируса.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, ВОЗ
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