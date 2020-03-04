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Власти Уфы вслед за Инорсом планируют победить криминал в микрорайоне Сипайлово

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Власти Уфы вслед за Инорсом планируют победить криминал в микрорайоне Сипайлово Фото: администрация Уфы

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, выступая на заседании городского Совета, заявил о планах уже в 2020 году провести в микрорайоне Сипайлово комплекс мер по нормализации криминогенной обстановки. Ранее в Инорсе для борьбы с вандализмом и уличной преступностью была установлена система освещения 11 улиц и дворовых территорий, организовали дополнительный участковый пункт полиции, установлено 773 камеры видеонаблюдения. Заявляется, что эти меры дали быстрый положительный эффект в одном из самых неспокойных районов Уфы. Масштаб аналогичных работ в Сипайлово, где проживают свыше 100 тыс. человек, будет значительно больше, чем в Инорсе, имеющем 65 тыс. жителей.

Говоря о ситуации в городе в целом, Ульфат Мустафин заявил, что действующая в столице республики система «Безопасный город» на сегодняшний день включает 933 видеокамеры, информация с которых в режиме реального времени передаётся в правоохранительные органы и городские службы.

В этом году системой видеонаблюдения планируется охватить городские парки и дворы. В итоге к концу года общее количество видеокамер, подключенных к системе «Безопасный город», приблизится к 3 тыс. единиц. Необходимость установки видеокамер связана прежде всего с необходимостью борьбы с уличным вандализмом. Так, в Уфе за короткое время вандалы несколько раз повреждали стеклянные части «умных» остановок, установленных на красных линиях города.

Сергей Николаев
Теги: Уфа, Сипайлово, преступность
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