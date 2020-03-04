Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на сотрудницу центра занятости возбудили дело за помощь «безработным» Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Гафурийского района инициировала возбуждение уголовного дела за взяточничество и незаконное начисление выплат безработным на бывшего сотрудника местного отделения содействия занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Обвиняемая изготовила приказы о признании четверых знакомых безработными и о назначении им пособия по безработице в максимальном размере. При этом они не имели на это права.

За свои услуги женщина получила от двоих заинтересованных в качестве взятки свыше 65 тысяч рублей, а третий пообещал передать ей сруб для бани стоимостью 30 тысяч рублей. За 2018-2019 годы безработным начислили около 250 тысяч рублей.

Уголовное дело завели по статьям «Мошенничество», «Получение взятки и покушение на неё» и «Служебный подлог».

В ходе прокурорской проверки женщина признала вину и возместила причиненный бюджету ущерб.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.