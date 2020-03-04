Фото: Ксения Калинина В Уфе на улице на школьников напали неизвестные подростки и устроили драку Фото: Ксения Калинина

В Уфе 29 февраля между школьниками и неизвестными подростками произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. Известно, что одному из учащихся потребовалась помощь медиков. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили предварительные данные произошедшего.

«Когда школьники гуляли, к ним подошли несколько подростков и устроили ссору. Затем последние убежали. Сейчас полиция ведет проверку и устанавливает личности скрывшихся», — пояснили в пресс-службе ведомства.